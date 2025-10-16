Александра Лашкова дойде с годеника си на премиерата на "България Amore mio"

Александра Лашкова бе звездата на премиерата на филма "България Amore mio", която се състоя на 15 октомври в столично кино. Тя позира в дълга бяла рокля заедно с годеника си Даниел Върбанов. Неотлъчно до нея стоеше и Екатерина Лазаревска, като двете заложиха на противоположни визии - Александра в бяло, а Екатерина в черно. Тъй като говори на италиански във филма, Александра казва, че е успяла да го научи за два месеца и е доволна от себе си.

Филмът е независима българо-италианска продукция и е вдъхновен от пътуването на двамата продуценти Мурицио Паганели и Андреа Ричепути в България и Румъния, които представят по комичен начин как трима италианци се забъркват в българска схема за проституция. В главните роли са Александра Лашкова и Захари Бахаров.

От актьорския състав дойдха още Константин Трендафилов, Богдан Казанчиев, Мелани Малденова и Дария Узун, както и продуцентите. А специални гости бяха Мариан Станков-Мон Дьо, Малин Кръстев, Иван Христов и съпругата му Ирина Тенчева, Маги Джанаварова, Мария Илиева, Александра Тюркмен и ергенките Маги Томова и Екатерина Тодорова.

Официалната премиера на филма е на 17-ти октомври в кината.