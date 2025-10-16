Искрата угасна – Том Круз и Ана де Армас се разделиха

Том Круз и Ана де Армас неочаквано се разделиха, защото "искрата между тях е изчезнала". Актьорите бяха заедно девет месеца и феновете им започнаха да вярват, че те скоро ще се оженят. „Том и Ана са си прекарали добре заедно, но времето им като двойка е изтекло. Те ще останат добри приятели, но вече не са заедно. Просто осъзнаха, че няма да издържат и че е по-добре да останат приятели". Това заяви източник близък до Круз и Де Армас, цитиран от "Дайли Мейл".

Новината за раздялата им идва малко след като Ана беше забелязана с колегата на Том от филма „Топ Гън: Маверик" Майлс Телър в фитнес зала в Санта Моника. Ана и Майлс, който в момента е женен, бяха видени в понеделник тази седмица да напускат частния фитнес, но се качили в различни коли.

Том и Ана бяха публично забелязани за последно заедно през юли. Тогава звездите се държаха за ръце, докато се отправяха на уикенд във Върмонт. Така двамата официално потвърдиха връзката си, която започна по-рано тази година. През май Ана де Армас намекна в американско предаване за близката си връзка с Круз. Тя каза, че отношенията й с него са "забавни" и разкри, че имат няколко общи проекта, както и двамата са потвърдили участие в трилъра "Deeper".

Всичко това накара феновете им да заговорят за евентуален годеж и сватба. До преди седмица се смяташе , че те може да бъдат

първите влюбени, които ще се оженят в космоса.

Имаше слухове, че двойката планира изключително необичайна сватбена церемония, която да бъде толкова впечатляваща, колкото каскадите в "Мисията невъзможна". Например да сключат брак под вода, по време на скок с парашут или дори в космоса.

"Едно от нещата, които наистина ги свързват, е колко много и двамата обичат екстремните преживявания, затова идея за сватба, вдъхновена от това, им се струва напълно естествена. Том вече мисли за сватба с огромни мащаби. Той е обсебен от космоса, така че идеята да бъдат първата двойка, която се жени в открития космос, страшно го вълнува. Обсъждали са и вариант за скайдайвинг церемония, при която да си разменят обетите във въздуха. Каквото и да измислят, искат да е възможно най-далеч от обикновеното", каза анонимен източник пред "Радар Онлайн".

Слуховете за предполагаема сватба не изненадаха никого, тъй като е естествено Армас да мисли за семейство, предвид че е 26 години по-млада от Том и, за разлика от него, няма наследници. Звездата от "Мисията невъзможна" е на 63 г. и има три деца. Две от тях - Изабела и Конор, са осиновени по време на брака му с актрисата Никол Кидман. Той има и една биологична дъщеря, Сури, от връзката си с актрисата Кейти Холмс.

За Том това щеше да бъде четвъртият му брак. Той е бил женен за актрисата Мими Роджърс в продължение на шест години, а веднага след това за Никол Кидман в продължение на малко повече от десетилетие. По-късно Том се влюбва в Кейти Холмс и сключва брак с нея през 2006 г. Двамата се разделят през 2012 г.

Ана има само един брак зад гърба си. Тя бе омъжена за испанския актьор Марк Клотет между 2011 и 2013 г. След няколко години започна сериозна връзка с актьора Бен Афлек, който в крайна сметка се раздели с нея и се ожени за бившата си любовница Дженифър Лопес, която също вече е разведена.

Ана де Армас

Круз и Армас може и да не са имали сполучлив любовен живот до момента, но кариерите им са изключително успешни.

Ана набира голяма популярност с испанските филми и телевизия, които й помагат да се издигне в Холивуд. Прави пробива си с "Блейд Рънър 2049" и "Вади ножовете". По-късно тя участва в "Смъртта може да почака" и получава номинация за "Оскар" за ролята си на Мерилин Монро в "Блондинка".

Легендата Том Круз държи рекорд на "Гинес" за най-много последователни филми с приходи над 100 милиона долара - общо седем между 2011 и 2018 г. През декември 2024 г. получава най-високото гражданско отличие на Военноморските сили на САЩ за изключителен принос към военните, а през март 2025 г. е удостоен с най-високата награда на Британския филмов институт за приноса си към киното. В миналото е бил определян от "Forbes" като най-влиятелната знаменитост, а от "People" Ц като най-сексапилния мъж. Извън киното е известен като активен поддръжник на Църквата на сциентологията и страстен пилот, притежаващ лиценз от 1994 г.

Том Круз се запознава със сциентологията през 1986 г. благодарение на първата си съпруга Мими Роджърс. Според "Телеграф" неговата отдаденост към религията го подтикнала дори да купи и ремонтира английското имение, което е било домът на Рон Хабард. "На сциентолозите се казва, че Круз спасява света сам, затова той се счита за божество в сциентологията", казва актрисата Лия Ремини, бивш член на църквата.

За Круз религията е най-важното нещо,

а той заявява, че без сциентологията не би станал толкова успешен. Неговата силна отдаденост на църквата е и причината бившата му съпруга Кейти Холмс да подаде молба за развод. Тя се разделила с него, "за да предпази дъщеря им Сури от сциентологията".

Около връзката му с Армас, всички се чудят какво е нейното отношение към вярата му.

Хора от обкръжението на Круз твърдят пред "Радар Онлайн", че актрисата е изцяло отдадена и е посветила време на изучаването на църквата, която той подкрепя от десетилетия. "Том винаги е бил откровен, че сциентологията е на първо място в живота му, а Ана не се е отказала, напротив, тя я е приела. Срещала се е с водещи членове на църквата и е проявила искрен интерес. За Том това означава всичко. Той чувства, че най-накрая е с някого, който не само толерира убежденията му, но и действително ги споделя", казва анонимен източник.

"Ана е била откровена с приятели, че е готова да се омъжи за Том и че искрено се радва, че е приета от сциентологията.

Това не е преструвка заради него тя наистина се чувства комфортно да бъде част от това. Някои очакваха да се въздържи, но тя ясно заяви, че е уверена в избора си и напълно отдадена на пътя, по който върви", споделя друг от близките на Том.

Въпреки, че двамата се разделиха те остават добри приятели и колеги.

"Искрата между тях е изчезнала, но те все още обичат компанията си и двамата се отнасят много зряло към ситуацията. Тя вече е избрана за роля в следващия му филм, така че ще продължат да работят заедно", коментира източник близък до актьорите.