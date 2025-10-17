Вирджиния Джуфре работи за Тръмп, преди да стане сексробиня на Епстийн (Обзор)

Принц Андрю обръщаше особено внимателен на краката ми, галеше пръстите и облизваше сводовете, разкрива американката в книга, излизаща посмъртно

Първата работа на Вирджиния Джуфре, която се превърна в ключов разобличител на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, е била за Доналд Тръмп. Това става ясно от нейни мемоари, които ще бъдат публикувани на 21 октомври посмъртно. 41-годишната Джуфре се самоуби през април в дома си в Австралия, отнасяйки много тайни от изпълнения си с предизвикателства живот.

Част от тях обаче ще бъдат разкрити в книгата „Ничие момиче". „Гардиън" пусна откъс от мемоарите, в който тя обяснява как попада в света на големите пари и влияние. „Все още си спомням как за първи път се разходих по поддържаните терени на „Мар-а-Лаго". Беше ранна сутрин. Смяната на баща ми започваше в 7 сутринта и аз пътувах с него", пише Джуфре. По това време тя е само на 16 г. Баща ѝ работи като поддръжка на климатиците в курорта на бъдещия американски президент и пита мениджъра си дали няма някаква работа за дъщеря му. Още след първата им среща я наемат. Дават ѝ тениска с логото на „Мар-а-Лаго", бяла къса пола и задача да прави чай на посетителите и да сменя кърпите в СПА центъра. След няколко дни баща я запознава със самия Тръмп. „Това е дъщеря ми", каза татко и гласът му звучеше гордо. Тръмп не можеше да бъде по-приятелски настроен, казвайки, че е фантастично, че съм там. „Харесваш ли деца? Гледаш ли?", попита той и обясни, че притежава няколко къщи до курорта, които дава под наем на приятели. Скоро печелех допълнителни пари няколко вечери в седмицата, грижейки се за децата на елита", спомня си Джуфре. Именно работата в частния клуб на Тръмп ѝ дава стимул да търси по-добро бъдеще за себе си. „СПА центърът, както и самият курорт, беше позлатен, с луксозни облицовки и безупречен, искрящ декор. Имаше гигантски златни вани, сякаш в тях би се потопил бог. Удивлявах се колко спокойно се чувстваха всички в него", пише тя.

Принц Андрю, херцог на Йорк Снимка: Екс/Baptised Atheist

Точно в СПА центъра се запознава и с британската бизнес дама Гислейн Максуел, която я въвежда в развратния живот на финансиста Джефри Епстийн. Когато се срещат за първи път, Вирджиния още няма 17 г. Стои на рецепцията и чете книга за човешката анатомия, защото иска да стане масажистка в центъра, за да печели повече.

Виждайки това, Максуел я пита: „Интересувате се от масаж? Чудесно!" Разказва как познава богат мъж, дългогодишен член на „Мар-а-Лаго", който търси масажист, готов да пътува по света и предлага да я запознае с него още същата вечер. Дава ѝ адрес, до който баща ѝ закарва след няколко часа. Максуел я посреща на вратата на просторно имение и бързо я въвежда в спалня, където гол мъж лежи на голямо легло. „Кажи здравей на г-н Джефри Епстийн - нареди Максуел. Но преди да успея да го направя, мъжът ми проговори: Можеш просто да ме наричаш Джефри. Той беше на 47 години, почти три пъти по-голям от мен. С лице към голия задник на Епстийн, погледнах към Максуел за насока", спомня си Джуфре. Гислейн ѝ показва как да масажира Епстийн, докато той я разпитва за семейството ѝ, как е изгубила девствеността си и дали взема противозачатъчни хапчета. Изведнъж Максуел започва да я разсъблича, докато Епстийн пъха вибратор между краката ѝ. Предлагат ѝ да напусне „Мар-а-Лаго" и да работи за тях. Дават ѝ пачка с долари, за да си наеме апартамент и да спре да живее в караваната на родителите си. Освен да задоволява техните сексуални потребности, Вирджиния скоро е дадена „назаем" на техни близки приятели. Сред тях са милиардер и бременната му съпруга, политици и академици от престижни университети, тъй като Епстийн се старае да общува с едни от най-големите умове в света.

На 10 март 2001 г. тя е представена на принц Андрю в Лондон. Максуел ѝ купува специални дрехи за срещата с по-малкия брат на британския крал Чарлз III. Поръчва ѝ да направи за него всичко, което извършва за Епстийн. Андрю познава, че тя е на 17 г., казвайки: „Дъщерите ми са малко по-млади от теб".

„Съблякохме се и влязохме във ваната, но не останахме дълго, защото принцът нямаше търпение да стигне до леглото. Той обръщаше особено внимание на краката ми, галеше пръстите и облизваше сводовете", пише Джуфре. Смята, че се държал приятелски, но сякаш считал секса с нея за свое право по рождение. „Справи се добре. Принцът се забавляваше", е оценката на Максуел, а Епстийн ѝ дава 15 хил. долара. Тя описва още два случая, в които е правила секс с Андрю. Излизането на книгата е допълнителен срам за принца, който от години отрича нейните твърдения, но въпреки това се съгласи на извънсъдебно споразумение през 2022 г., по което се смята, че платил 15 млн. долара компенсация на Вирджиния.

След като напуска Епстийн, тя се установява в Австралия, където живее със съпруга си и трите си деца. Разкритията ѝ за сексуална експлоатация на малолетни, уязвими момичета от влиятелни хора предизвикват шумен съдебен процес. Докато чака приключването му, Епстийн се самоубива в затвора. Максуел обаче е осъдена на 20 г. лишаване от свобода. Тръмп отрича да е знаел нещо, даже заведе дело срещу американски вестник, който разкри, че е поддържал близки отношения с Епстийн.