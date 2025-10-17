Красен Кралев използвал почивката от парламента, за да рисува

“Стоя си вкъщи и рисувам”, така обясни депутатът и бивш спортен министър Красен Кралев как е успял да събере толкова платна за седмата си самостоятелна изложба, която бе открита в галерия музей в София. И благодари на приятелката си Петя и дъщеря си Криста, че споделят хобито му. “Рисувам това, което виждам, а не това, което трябва да виждам”, допълни той. Изложбата му е под наслов “Пейзаж отвъд пейзажа”.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов бе гост на събитието. За кратко се появи и бившият министър на културата Вежди Рашидов, който в момента е съветник на премиера Росен Желязков. Присъства председателят на сдружение “Съюз на колекционерите” проф. Валери Стефанов, както и известни имена като Емил Стойчев, Васил Стоев и Николай Янакиев. Водещият Ники Кънчев с известния журналист Явор Цаков

Сред гостите бяха и един куп колекционери, които веднага закупиха 15 платна.

След дълго отсъствие се появи и художникът Калин Балев, доста известно име в артсредите у нас и син на бившия член на ЦК на БКП Милко Балев.

