Подкаст: Малкият Иван Лечев свирил на цигулка, но някак у тях се появила китара и... край

920 Анатолий Попов
Подкаст: Малкият Иван Лечев свирил на цигулка, но някак у тях се появила китара и... край
Иван Лечев говори пред Анатолий Попов в студиото на "24 часа от живота". СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Музикантът сам признава в “24 часа от живота”, че и до днес е по-добър цигулар

Като малък Иван Лечев започва да свири на цигулка под ръководството на баща си – проф. Боян Лечев, един от най-изтъкнатите български цигулари. Но съдбата решава друго – инструментът, който ще бележи целия му живот, се появява съвсем случайно – от съседите. “Живеехме на площад “Славейков” и току-що се бяхме преместили на “Патриарх Евтимий”, където израснах в един вход със Соломон Паси, с когото сме връстници. От съседната кооперация някой имаше китара. Смътно си спомням, че май се казваше Пламен. И неговата китара някак си се озова вкъщи и в моите ръце. И край”, разказва в подкаста “24 часа от живота” Лечев.

Цигулката нито за момент не напуска ръцете му, но от любител китарист ФСБ го превръща в професионалист. По онова време той е един от малкото китаристи в България, които четат ноти. За работата, която вършат в студиото на “Балкантон”, се изисквало да се чете много бързо нотният лист. “Композиторът или аранжорът идваше, слагаше ти нотите, натискаше се копчето “запис” и ти трябва да започнеш да свириш, каквото пише в тях. Ако не можеш, викат някой друг. Фактът, че прекарах една голяма част от живота си там, показва, че съм се справил. Всъщност тогава нямаше нужда от цигулка, а от китара – и затова толкова бързо станах професионалист именно с нея. Това се отрази на целия ми живот по-нататък”, казва с усмивка музикантът и признава, че до днес е по-добър цигулар, отколкото китарист.

На 30 октомври в зала “Асикс Арена” (бившата зала “Фестивална”) в София супергрупата “Фондацията” ще отбележи по незабравим начин Деня на българския рок, а на сцената ще излязат и легендарните банди “Сигнал”, Б.Т.Р. и “Тангра”. Датата не е избрана случайно – тогава е роден Кирил Маричков, който беше част от “Фондацията” и почина при инцидент на сцената през октомври миналата година. Концертът ще бъде своеобразна почит към него и музиката, която остави след себе си.

Какво още разказва Иван Лечев – слушайте в подкаста "24 часа от живота" в сайта на "24 часа" и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.

Автор на статията

Анатолий Попов Анатолий Попов

