Брюксел планира край на цигарите с филтър и продаж...

Радомир Чолаков - юристът, който пази конкуренцията

1616
РАДОМИР ЧОЛАКОВ

Компетентен юрист с кариера като мениджър в големия бизнес до активен участник в политиката, а сега и в институционалния живот. Така може да се опише накратко пътят на Радомир Чолаков. И във всичките си занимания се отличава с последователност, компетентност и отговорност. Сега има предизвикателната задача да наложи правилата на честната конкуренция като зам.-председател на КЗК.

“24 часа” му пожелава всяко пътуване - било в света на идеите или в различни кътчета на света, да му носи познание и увереност.

РАДОМИР ЧОЛАКОВ

