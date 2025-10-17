33 дни стигат - без Венета Райкова в “Преди обед” (Графика)

Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова поемат предаването

Точно 33 дни се задържа журналистката Венета Райкова като водеща на “Преди обед” по Би Ти Ви. За първи път телевизията сменя толкова бързо ново лице на свое предаване, макар рейтингите му да са задоволителни.

“Би Ти Ви медия груп” и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на “Преди обед”, съобщиха официално от телевизията в четвъртък 20 минути след началото на живото предаване, което започна без нея.

Малко по-късно през деня тя написа в социалните мрежи: Казах ви го на 1 септември, казвам ви го и сега - аз съм една от вас. И горе главите - знаете, че доброто винаги побеждава, нали?

Точно 14 дни по-рано телевизията оповести още една раздяла, но след цели 25 години сътрудничество - с творческия продуцент на “Преди обед” Георги Тошев. Журналистът си тръгна от Би Ти Ви именно заради Райкова. Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам, обясни тогава Тошев.

А след новината за отстраняването ѝ от “Преди обед” Тошев бе лаконичен в социалните мрежи - Животът подрежда, цитира той актрисата Цветана Манева. В интервю пред “Дойче веле” допълва: Радвам се, че Би Ти Ви взе правилното решение за предаването. Зрителите заслужават добро съдържание, поднесено от хора, които се ползват с доверие.

Всъщност Венета Райкова слезе от екрана само 2 дни след скандала с Георги Тошев. Тогава водещата обясни отсъствието си с остър двустранен отит. Съобщи в социалните си мрежи, че е в болнични до 15 октомври, сряда. Затова и

в четвъртък сутринта зрителите се

чудеха ще се появи ли

на екрана. Но до края водещ остана актьорът Петър Дочев, който бе лице на предаването и в миналия тв сезон.

Райкова се появи в “Преди обед” на 1 септември и още от първия епизод получи критики за темите, които коментира, и за начина, по който води. В първите минути на ефира разказа, че мъжът до нея ѝ е поставил ултиматум - да избира или него, или предаването. По-нататък в епизодите коментира свои любовни истории, годините си, цикъла си и още лични преживявания. Тримата нови водещи - Яна Донева, Петър Дочев и Оля Малинова. СНИМКА: ЦЕЦО МИРЧЕВ

Нямам нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици, темите и гостите, които дефилират в “Преди обед”, реагира Георги Тошев на 2 октомври - ден, в който в предаването като седмичен коментатор се изяви фолкпевицата Мария. А стотици хора подкрепиха решението на журналиста в социалните мрежи.

Сблъсък на идеи може би е в основата на разрива между двамата. Тошев държи предаването да бъде семейно - с интересни гости, репортажи, насочени повече към културната тематика. А Райкова познава много хора от светските среди и умело предразполага гостите си да разказват личните си истории.

Венета Райкова стана много популярна с таблоидното шоу “Горещо”, което води 10 години по Нова тв. Затова и зрители, и продуцентът

оприличиха новия

сезон на “Преди обед”

на “Горещо”, но сутринта

Не познавах г-жа Райкова лично, получих уверение от нея, че харесва стила на предаването. Малко преди старта обаче се убедих, че тичаме в различни коридори, каза Георги Тошев в интервю за “24 часа”, когато обяви, че напуска телевизията.

Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето, обясниха от телевизията тогава.

Рейтингите показват, че предаването води по гледаемост конкуренцията “На кафе” по Нова тв в същия часови диапазон. И след свалянето на Венета Райкова от екрана рейтингът не пада по-ниско от този на Гала.

Сега на мястото на Райкова са актьорът Петър Дочев и Оля Малинова, които реално се завръщат като водещи заедно с Яна Донева (вижте повече за нея в карето).

“За две години и половина в телевизията смених повече

жени, отколкото в 11-и клас”

Така шеговито водещият Петър Дочев коментира смяната на Венета Райкова.

Той зае мястото на Александър Кадиев и първоначално си партнираше с Десислава Стоянова. След като тя сама напусна предаването, за да води обучения по презентационни и медийни умения, водещите станаха три - Зейнеб Маджурова, Оля Малинова и Франциска Йорданова. Ина Симеонова и Яна Донева са в редакторския екип на предаването. СНИМКА: ЦЕЦО МИРЧЕВ

Ина Симеонова и Яна Донева – двете важни жени зад кадър

Кой избира темите и гостите в сутрешното предаване? Зад кадър стои редакторският екип начело с Ина Симеонова и Яна Донева, които търсят колоритни и много интересни участници.

Главният редактор на “Преди обед” е Ина Симеонова, която е част от екипа от самото начало. Първо започва в професията като сценарист на предаването “Защо не” с Марта Вачкова. Завършила е “Връзки с обществеността” в Софийския университет “Свети Климент Охридски” и е магистър по маркетинг от УНСС.

“Ние работим с много фина материя - емоциите на зрителите. Кого би го развълнувало, е въпрос, който много често си задаваме”, казва тя. Двете със зам. главния редактор Яна Донева избират гостите за предаването, търсейки вълнуващи човешки истории, както и обикновени хора с необикновени съдби и постижения.

Зрителите вече познават Яна Донева, която през последните сезони води рубрика за участниците, гостите и темите покрай любовното риалити “Ергенът”.

Същевременно от 13 години тя е зад камера като редактор на предаването.

Завършила е “Персонифицирана аудио-визуална журналистика” в Нов български университет. Още като ученичка е била ководеща в БНР на младежкото предаване “Радио Га Га” и сътрудник в тийнейджърската тв програма “Час по всичко”.

В трети курс започва работа в БНТ като репортер, а по-късно става редактор и водещ на слота за култура в сутрешния блок “Точно в 7”.

“Търсенето на герои, които дават първото си телевизионно интервю” - така и двете отговарят на въпроса кое никога няма да променят в “Преди обед”.