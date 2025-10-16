Фотозагадка: Кой е този бивш полковник с пролетени над 1400 часа в небето?

Фотозагадката от днес е: Кой е този бивш полковник с пролетени над 1400 часа в небето?
Жокер: През 2014 г. с Миг-29 изпълнява фигури от висшия пилотаж като „Камбана" и „Кобра"
Снимка: "24 часа"
Отговорът на фотозагадката очаквайте утре!
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Фотозагадката от днес е: Кой е този бивш полковник с пролетени над 1400 часа в небето?
Жокер: През 2014 г. с Миг-29 изпълнява фигури от висшия пилотаж като „Камбана" и „Кобра"
Снимка: "24 часа"
Отговорът на фотозагадката очаквайте утре!
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!