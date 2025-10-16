ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кой е този бивш полковник с пролетени над 1400 часа в небето?

1244

Фотозагадката от днес е: Кой е този бивш полковник с пролетени над 1400 часа в небето?

Жокер: През 2014 г. с Миг-29 изпълнява фигури от висшия пилотаж като „Камбана" и „Кобра"

Снимка: "24 часа"

Отговорът на фотозагадката очаквайте утре!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

