Путин помолил Тръмп да предаде най-добри пожелания...

91-годишната Бриджит Бардо е в болница, претърпяла е операция (Видео)

Френската актриса и певица Бриджит Бардо като млада и днес

 Легендарната френска актриса и певица Бриджит Бардо е в частна болница в Тулон със сериозни здравословни проблеми. През последните три седмици 91-годишната звезда се лекува в частната клиника "Сен Жан", където е приета, след като се е наложило да напусне собственото си имение в Сен Тропе. Това съобщава изданието "Нис Матен", пише UNN.

Според съобщенията Бардо е претърпяла операция поради тежко заболяване. Очаква се да бъде изписана през следващите дни, но състоянието ѝ остава тревожно.

Брижит Бардо е актриса, модел и активистка, символ на киното през 50-те и 60-те години на миналия век. Родена на 28 септември 1934 г. в Париж. Тя става известна с ролите си във филмите „И Бог създаде жената" и „Жул и Джим". През 70-те години на миналия век се оттегля от киното и посвещава живота си на защитата на животните, основавайки собствена фондация.

Брижит Бардо участва в приблизително 47 пълнометражни филма. Що се отнася до музиката, тя записва около 30 песни, повечето от които са популярни във Франция през 50-те и 60-те години на миналия век.

