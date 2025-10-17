ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глория Естефан празнува 50 години на сцена

988
Глория Естефан Снимка: Екс/retrochenta

Световноизвестната Глория Естефан празнува 50 години на сцената.

Родената в Куба изпълнителка започва кариерата си през далечната 1975 година, когато е на 17 години.

Семейството ѝ емигрира в Съединените щати веднага след социалистическата революция и се установява във Флорида.

Глория завършва психология в университета в Маями, но голямата ѝ страст е музиката.

Има 30 издадени албума, като последният е записан тази пролет, съобщи bTV.

Носител е на 3 награди „Грами" и на много отличия за латиномузика.

Глория Естефан Снимка: Екс/retrochenta

