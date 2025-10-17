Юбилейна пощенска марка и изложба в Габрово за 100 г. на Борис Димовски

От 23 октомври Музеят на хумора и сатирата в Габрово представя изложба, ознаменуваща 100-годишнината от рождението на Борис Димовски (1925–2007).

Програмата ще започне в 17:30 ч. с церемония по валидиране на пощенска марка „100 години от рождението на Борис Димовски", а от 18:00 ч. ще бъде открита ретроспективната изложба с куратор Красимир Илиев. Включени са произведения от фондовете на Музея на хумора и сатирата, Националната галерия, Художествена галерия, Русе, колекцията на проф. Иван Еленков, Владимир Илиев, Людмил Веселинов и Петър Тишкин, творби от ДА „Архиви".

Художникът е сред първите творци, свързали името си с Дома на хумора и сатирата (както тогава се наричаше музеят). Той е „изографисал" музейния полубар, десетилетия любима градска забележителност – и е създал рисунките към знаменитите Габровски шеги, отпечатани в невероятните 2 285 976 екземпляра.

В изложбата преобладават рисунките от последното издание на книгата – от 80-те години, когато дори предметите (часовникът, теслата, ножицата, чашите, яйцето с кранче) оживяват в своята хумористична образност.

Публиката ще види избрани карикатури от необятното му творчество (според самия автор – над 5000), които ще бъдат показани в оригинал и под формата на слайдшоу. Отделна прожекция ще припомни богатия му принос като илюстратор на над 270 книги.

Наред с илюстрации и карикатури, ще бъдат представени и гоблени, изработени от Илонка Димовска по проекти на баща й.

Част от изложбата са мисли на художника и текстове за него от близките му приятели Радой Ралин и Йордан Радичков. Прожекцията на филм с Борис Димовски и Радой Ралин допълва представата за един от най-изтъкнатите български илюстратори и карикатуристи.