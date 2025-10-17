The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив на нов фестивал - Phillgood

Билетите за трите дни ще струват 240 лв.

Музикалните легенди The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив през следващото лято на нов фестивал - Phillgood. Между 17 и 19 юли Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите за три дни. Наименованието на събитието е заигравка с едно от старите имена на Пловдив - Филипополис, и израза "feel good".

На 17 юли сцената ще принадлежи на The Cure, групата, чието влияние оформя поколения вече почти пет десетилетия. След над 1800 концерта по света, те най-после идват и у нас. Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell и Reeves Gabrels ще изнесат концерт за историята. Последният им студиен шедьовър "Songs of a Lost World" доказва, че в свят, в който пълноценните албуми стават все по-редки, The Cure все още умеят да създават цялостни музикални вселени. Концертът им е в петък, така че публиката със сигурност ще пее с тях „Friday I'm in Love".

На 18 юли Gorillaz ще оживят Гребната база със своя цветен визуален свят от звук, образ и фантазия. Глобалният феномен на Damon Albarn и Jamie Hewlett продължава да размива границите между реалното и дигиталното и ще представи в Пловдив части от предстоящия да излезе през 2026 албум The Mountain, но и любими Gorillaz тракове.

Финалът на 19 юли е поверен на Moby, артист в пълния смисъл на тази дума, продуцент и активист, който превръща електронния звук в пространство за размисъл и съпричастност. Освен с иновативната си музика, Moby е известен с отдадеността си към каузи, свързани със защита на животните и грижа за природата, ангажимент, който присъства и в неговото изкуство. Ще има и други участници в програмата за първото издание на Phillgood.

„За нас е чест нашият град да бъде дом и да даде летящ старт на новия фестивал. С екипа ми подкрепяме фестивала, защото вярваме, че Phillgood ще обедини хората, музикалните им вкусове, звука и енергията в преживяване, което носи оптимизъм и човешка близост", коментира кметът Костадин Димитров.

Продажбата на промо билети започва в понеделник, 20 oктомври, в 11 ч., в мрежата на Ticketstation.bg. На разположение ще бъдат еднодневни пропуски на цена 120 лв., тридневни билети на цена 240 лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.