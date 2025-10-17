Цигулка на Страдивари за 16 млн. долара ще звучи на концерт в Брюксел

Цигулка на лютиера Страдивари, направена преди 300 години и оценена на около 16 милиона щатски долара, ще бъде днес в центъра на вниманието на концерт в Брюксел, който ще изнесе арменецът Сергей Хачатрян заедно с Белгийската национална опера, съобщиха Ройтерс и БТА.

Цигулката, известна с необичайния си тонален обхват и историческа важност, е изработена около 1724 г. от италианския майстор Антонио Страдивари в родния му град Кремона и наскоро е придобита от филантропската неправителствена организация Stretton Society, която дава под наем изключителни инструменти.

„Това е огромна радост – да мога да създам тази връзка между мен като артист и инструмента... такъв невероятен инструмент с толкова красив звук и сложност", казва Хачатрян, на когото е поверена цигулката през следващите десет години.

В брюкселския Център за изящни изкуства днес той ще интерпретира технически предизвикателния Концерт за цигулка на Брамс. „Музиката на Брамс е такова отражение на красотата в природата и в човешките чувства", казва Хачатрян за Ройтерс. „Ако имаш такава невероятна цигулка, можеш да покажеш това", добавя артистът.

Инструментът е един от най-високо оценените от няколкото стотици останали цигулки „Стадивариус", които могат да бъдат продадени за милиони долари, като най-търсени са от Златния период на Страдивари – 1700 - 1720 г.

Известна като „Кизеветер", наречена на германския цигулар от XIX век Кристоф Готфрид Кизеветер, на цигулката са свирили водещи изпълнители като Аугустин Хаделих и Максим Венгеров, който я използва по време на наградите „Грами" през 1996 г.

„Всъщност има много хубава снимка с Максим Венгеров, Стинг и Елтън Джон до инструмента", казва Стивън Янсен, съосновател на Stretton Society.

През септември 2024 г. Светлин Русев и Лия Петрова получиха цигулките на проф. Стойка Миланова и проф. Минчо Минчев. Минчев използваше „Страдивариус" от 1716 г., а Миланова – „Гуарниери" от 1733 г.