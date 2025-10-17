ИИ вече пише като поет на български

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обявяват първи конкурс за генерирана от AI поезия

В края на миналата година стихове, генерирани с помощта на изкуствен интелект, попаднаха в топ 10 на два поредни реномирани поетични конкурса у нас.

В надпреварите „Веселин Ханчев" и „Станка Пенчева" две различни журита не просто не различиха, но и откроиха генерирани стихове, като във втория случай ставаше дума за експеримент на Георги Караманев.

Започнал кариерата си на журналист в „24 часа", той е софтуерен инженер и създател на некомерсиалната платформа „Дигитални истории", където търси нестандартен поглед към технологичната трансформация.

Това е повод Караманев да обяви първия у нас, а и един от първите по света, конкурси конкретно за поезия, генерирана с помощта на ИИ. „Искам най-накрая да започнем този разговор по същество: алгоритмите очевидно могат да създават добри стихове, но какво значи това за нас?", казва Караманев.

Победителят ще получи 300 лв., ще има и книги за второ и трето място. Най-добрите текстове ще излязат в стихосбирка.

В журито освен Караманев влизат известни поети като Петър Чухов, Бойко Ламбовски и Виолета Кунева.

„Време е да проверим на какво е способен човекът, подпомогнат от най-модерните технологии. Нека не гледаме на тях само като на заплаха, а и като на възможност в толкова много посоки", обобщава Караманев.