Италианският посланик в модна вечер, посветена на Армани: Той бе архитект на въображението и поет на тъканите

Посланикът на Италия Марчело Апичела присъства на Вечер на стила, посветена на дизайнера Джорджо Армани. Модното шоу се организира от Академията за мода.

Италианският моден дизайнер почина на 4 септември.

„Има имена, които не принадлежат вече само на хората, а на историята. Имена, които се превръщат в символи, знамена, съществени части от нашата обща идентичност. Едно от тези имена е Джорджо Армани. Да говорим за него означава да говорим за Италия, която мечтае и кара другите да мечтаят. За Италия, която няма нужда да вика, за да бъде забелязана, защото красотата ѝ говори сама за себе си. За Италия, която създава и въвежда иновации, очарова и знае как да остави следа във времето с умерена сила", каза Апичела.

По думите му Армани е бил архитект на въображението, поет на тъканите, художник, който преведе италианската душа на универсален език. "Неговият стил – сдържан, елегантен, внимателен, говореше на целия свят. И така, днес, макар да и му казахме сбогом, го правим с благодарност. С възхищение. И със съзнанието, че неговият почерк е запечатан не само в дрехите, но и в културната памет на нашата страна. Благодарим ти, Маестро! За това, че ни научи, че елегантността е състояние на духа. И че когато е водена от гения и сърцето, Италия все още може да очарова света!", каза още италианският посланик.

Проф. д.н. Любомир Стойков, председателят на Академията за мода, определи Армани като гениален дизайнер, който предефинира концепцията за елегантност и издигна минимализма на най-висок пиедестал.

"През изумителния си творчески път той безшумно и дискретно, но властно и могъщо завладяваше и управляваше вкусовете на истинските ценители на високия стил в модата. Не само като дизайнер, но и като комуникатор и рекламен стратег, и като новатор от най-висок ранг, Джорджо Армани показа как модният дизайн може да стане ултрапопулярен чрез холивудската звездна система и находчивото партньорство със знаменитостите от шоубизнеса и големия екран. Всичко това, редом със своеобразието на характера му, известната енигматичност и сдържаност в публичните изяви го поставят много високо в йерархията на най-добрите модни дизайнери на ХХ и първата четвърт на ХХІ век! В негово лице съвършената елегантност загуби най-големия си вдъхновител, режисьор и диригент, но пък вечността прие един от най-добрите си ангели на стила и красотата!", каза още проф. Стойков.

Във вечерта „Поклон пред Армани" бяха показани тематично издържани произведения на носителите на „Златна игла" – Ивет Бианки, Радостина Долапчиева, Стоян Радичев, Поля Кинова и Нели Колева. В бляскавото събитие взеха участие и такива впечатляващи дизайнери като Таня Ян, Антония Стоянова, Моника Господинова и младата Борислава Борисова. Водеща бе актрисата Марина Кискинова.