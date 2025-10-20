След милиони фенове онлайн Денислав Димчев режисира Асен Блатечки и Калин Врачански в първия си игрален филм

Група младежи са се събрали в хижа, сякаш откъсната от света. Късно вечер е, а те работят по новия си проект. И започват да си представят история за тайни общества, която не след дълго прераства в идея за книга. Оттогава минават две години, а днес мечтаното томче вече е факт. Това е дебютният роман на най-известния тиктокър у нас Денислав Димчев “Наследникът. Игри на кръв и слава”, който той пише в съавторство със своята приятелка Яница Михайлова, също популярна от социалните мрежи.

От дете Денислав е почитател на фентъзи жанра и на готическите светове, така че за него е съвсем естествена крачка да издаде и книга в тази тематика.

Досега се е занимавал

с трилъри,

хорър елементи в своите продукции, които пуска в онлайн пространството. “Мисля, че изградих достатъчно опит да успея да създам триизмерен свят, в който героите да са многопластови и в който всеки се бори според собствените си ценности”, казва Денислав.

Той пише първия си роман заедно с Яница Михайлова, с която се запознават през 2017 г. – все още гимназисти, на косплей събитие. Косплеят е изкуство, в което най-обикновени хора се превръщат в своите любими герои. Думата идва от английските costume и play, които съчетават двете най-важни черти на косплея - изработката на костюм, както и всички аксесоари около него, и максималното доближаване до поведението и характера на избрания герой. Затова на събитието Яница е облечена в костюм на герой от “Спайдърмен”, а Денислав се е преобразил на капитан Джак Спароу от “Карибски пирати”. “Как точно тези два свята се събраха, не мога да ви отговоря, но това беше съдбоносната ни среща”, усмихва се младият автор.

Малко след това и двамата заминават за Англия да следват висшето си образование горе-долу в една посока - той се ориентира към режисура, тя - към филмово продуцентство. Макар да учат в различни университети, пътищата им отново се пресичат. “Тогава започнахме да излизаме по-често, да споделяме идеите си. Още докато следвахме, а и после, когато се върнахме в България, започнахме да снимаме различни онлайн проекти заедно.” С тях виждат и на практика колко добре се получават общите им видеопродукции, така че следващият им проект - дебютната книга, се оказва стъпка в правилната посока.

Главният герой в нея е Виктор Мордем - интровертен 18-годишен младеж, откъснат от човешкия си живот и хвърлен в древен вампирски култ, където вековни традиции повеляват, че само най-силните оцеляват. Неподготвен и превъзхождан от останалите, той трябва да превъзмогне човечността си и да се отдаде на мрака в новата си реалност.

Денислав направи дебюта си и като певец. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Отвъд фантастиката, в историята, която авторите пишат, влагат много общочовешки ценности. И не само за вечната битка между доброто и злото. Виктор е почти сирак - отгледан е от чичо си, но разбира, че има още живи роднини. Това е дядо му Анатолий, който го въвлича в древен култ, в който Виктор трябва да се бори за живота си и да докаже, че заслужава мястото си в него. “Историята е подходяща за всякакви възрасти и ако обичате романи като “Хари Потър” и “Игрите на глада”, ще ви хареса и “Наследникът”.

В книгата са вплетени и

мотиви, в които може да се

разпознае всеки – да е в

позицията на аутсайдер,

както се чувства главният герой. Тук засягаме и тази тема - като например на какво е готов човек, за да бъде приет от останалите, и в крайна сметка дали това си заслужава. За мен това да си аутсайдер, невинаги има негативна конотация”, обяснява Дени.

Преди да пишат, с Яница предварително изговарят какво ще се случва в следващата глава например. След това всеки се заема със задачите си, а когато приключат писането поотделно, просто разменят страниците си и всеки минава от начало през това, което другият е сътворил, за да стигнат до консенсус. “Работата ни се базира на взаимни отстъпки, на много голяма доза доверие”, казва той. Може би в това е и успехът на творбата им - в единството на изказа, без да си личи, че двама автори стоят зад него.

За корица се спират на катедрала, която виждат в Дания. С Яница заминават за Копенхаген, за да слушат на живо младата певица Сабрина Карпентър. В деня след концерта отиват да се разходят и да разгледат града. Когато застават пред катедрала в датската столица, само се поглеждат и сякаш се разбират без думи – точно така трябва да изглежда замъкът им в “Наследникът”.

Денислав Димчев е роден на 5 януари 2000 година в София. През 2019-а завършва 91 немска езикова гимназия, а от малък се занимава с театър, пеене, танци.

Създава канала си

The Boxing Antelope в

ютюб през 2017 г.,

като започва от нулата

- не разбира нито от снимане, нито от обработка и трябва сам да се научи чрез различни уроци, които намира в интернет. В началото прави видеата си само с телефон. Чрез популярността на клиповете си събира достатъчно средства, за да си купи първата камера. “Оттам нататък започнахме все повече да се развиваме.”

На 25 г. той е сред най-популярните българи в ТикТок, направи дебюта си и като автор на фентъзи роман.

Денислав е дипломиран бакалавър от университета “Риджънт” в Лондон и магистър от Кралския колеж, който е в топ 10 на най-престижните университети на Острова. Димчев е определян като най-успешния български тиктокър. Автор е на най-популярния уеб сериал у нас - “Кървава Луна”, чийто първи епизод достигна 1,8 млн. показвания в ютюб, както и на първата българска хорър поредица “Клетвата”. Песните му също са с над милион гледания в най-голямата мрежа за споделяния - “Сафари” има 3,9 млн. показвания, “Писна ми” - 4,2 млн., а “Връзката прекъсна” - 6,8 млн.

“Избягвам суперлативите, приемам се като един от най-разпознаваемите в ТикТок и може би един от първите, които са се регистрирали в платформата”, казва той. Дени продължава да качва видеата си и в ютюб, а до голяма степен успеха си да стига до такава голяма аудитория дължи на постоянството си, безсънните нощи и много труд. Днес той вече има цял снимачен екип, с който работи и преследва следващата си цел - продукциите му да не бъдат само в онлайн пространството, а да се прожектират и на големия екран.

Димчев е напът да сбъдне и тази мечта - съвсем наскоро направи дебюта си като режисьор на игрален филм. Той засне първата си пълнометражна лента преди две седмици. В нея участват 20 актьори, сред които утвърдени и обичани имена като Асен Блатечки, Калин Врачански, Башар Рахал, Йоанна Буковска.

Жанрът на филма му отново е фантастика и трилър - същият, в който работи от години. “Разбира се, няма как и без лек пример на романтика.” Но това е единственото, което може да издаде сега.