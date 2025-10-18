На 8 г. синът на Уил Смит пробива в Холивуд, на 27 г. е творчески директор в "Лубутен"

Джейдън е актьор, певец и символ на полово неутралната мода

В средата на септември от компанията на прочутия дизайнер на обувки Кристиан Лубутен обявиха, че за първи път мъжката им серия ще има креативен директор и това ще е синът на холивудските звезди Уил Смит и Джейда Пинкет - Джейдън Смит. Новината предизвика истински фурор не само защото това е първият път, когато брандът кани външен артист да води част от марката, но и защото Смит е едва на 27 години. Той обаче съвсем не е непознато лице и е известен с артистичната си независимост. Джейдън е актьор, музикант, предприемач и модна икона, която не се страхува да разрушава стереотипите – от появите му с пола на червения килим до уличния му стил, в който съчетава класика, спорт и философия.

В свят, в който фамилните имена често определят пътя на младите таланти, Джейдън Смит има амбицията да бъде повече от просто син на Уил Смит. Роден на 8 юли 1998 г. в Малибу, Калифорния, Джейдън израства под светлините на прожекторите, но с времето успява да изгради собствена артистична идентичност – понякога провокативна, друг път философска.

Първата му роля в киното е почти символична, играе син на героя на собствения си баща - Уил Смит, в драмата “Преследване на щастието”, когато е едва на 8 години. Още тогава става ясно, че това момче има какво да покаже. С ролята си в римейка “Карате кид” през 2010 г., където си партнира с Джаки Чан, Смит вече се утвърждава като звезда от новото поколение. Филмът се превръща в международен хит, а Джейдън – в идол за милиони млади зрители. След няколко ключови участия в киното, включително и в по-слабо приетия “След Земята”, Джейдън постепенно се отдръпва от актьорството. А причината е желанието му за по-дълбоко, лично изразяване. Музиката се превръща в неговото основно платно.

През 2017 г. излиза дебютният му албум SYRE – стилово разнолик, експериментален и визуално подкрепен с кинематографични клипове. Сингълът Icon го превръща в истинска сензация в дигиталното пространство. С всяка следваща продукция Джейдън налага имиджа си на артист, който не се побира в рамки. Музиката му е смесица от психеделия, емоционален рап и инди звучене.

Джейдън Смит не прави компромиси и що се отнася до външността си. С течение на годините се превръща в символ на полово неутралната мода,

носейки рокли, цветни поли и експериментални визии,

често вдъхновени от авангардни течения в дизайна.

През 2016 г. Louis Vuitton го избира за лице на кампания за дамска колекция - ход, който предизвиква разгорещени дебати, но и уважение към смелостта му да подлага на съмнение нормите. За Джейдън модата не е просто естетика – тя е израз на вътрешна свобода. Собствената му марка MSFTSrep е платформа за младежи, които отказват да бъдат дефинирани от обществото.

С далеч по-зряло мислене за възрастта си Смит инвестира времето и средствата си в каузи със сериозно обществено значение. Заедно с баща си основава JUST Water – компания за бутилирана вода, фокусирана върху устойчиви, биоразградими опаковки. Мисията им е проста, но силна - да намалят пластмасовите отпадъци. Изключително социално активен, Джейдън полага огромни усилия да помага да бездомните, често говори открито за психично здраве и идентичност – теми, които все още са табу в много младежки среди.

Назначаването му в “Кристиан Лубутен” е резултат от дългогодишно приятелство с дизайнера. Двамата се запознават преди години и по думите на самия Лубутен “Джейдън е единственият човек, който може да усети духа на марката и да го преведе на езика на новото поколение”. Смит ще ръководи четири колекции годишно – обувки, кожени изделия и аксесоари – както и цялата визуална посока на мъжката линия, включително рекламните кампании и събитията. Първата му колекция

ще бъде представена през януари 2026 г. в Париж

Решението обаче не минава без критики. Част от модната публика вижда в него пример за така наречената култура на непотизма – феномен, при който известни имена заемат позиции, запазени обикновено за хора с дългогодишен опит. Коментарите варират от ентусиазъм до скептицизъм: “Може ли инфлуенсър да води марка с такава история?”, питат традиционалистите. Защитниците му обаче са убедени, че именно тази комбинация – опитът на Лубутен и свежата енергия на Смит, може да изведе мъжката линия на ново ниво.

За Джейдън това е логична стъпка. “За мен модата винаги е била форма на изразяване, не просто дрехи или обувки. Става дума за послание”, казва той в свое интервю. “Кристиан ме вдъхновява от години – неговите обувки са като изкуство, а изкуството трябва да се развива.” Смит обещава да запази френския дух на марката, но и да внесе повече динамика, авангардност и социална осъзнатост.

“Кристиан Лубутен” очевидно цели нещо повече от просто подмладяване на имиджа си. В последните години марката вече експериментира с артистични колаборации – с художници, музиканти и визуални артисти. Мъжките колекции пролет/лято 2025 например залагат на флорални мотиви и метални елементи, а есенната серия, създадена в партньорство с австралийския артист Отис Кери, интерпретира темата за океана чрез графики и текстури. В този контекст присъствието на Смит изглежда като естествено продължение – модерен артист, който носи философията на поколение, израснало между TikTok, устойчивост и глобална култура.

“Той е артист, който не се страхува да мисли различно”- казва самият Лубутен.- Точно това е, от което имаме нужда – нови очи, които да погледнат нашия свят и да му вдъхнат ново значение.

Остава въпросът: ще успее ли Смит да се справи с очакванията? Защото “Кристиан Лубутен” не е просто модна къща, това е институция. Да я променяш, означава да правиш история. Но може би точно това е идеята – да покажеш, че дори една

легенда с червена подметка може да върви напред с младежка увереност

Марката, основана от едноименния френски дизайнер през 1991 г. в Париж, превърна червената подметка в глобална икона – знак на привлекателност и власт, разпознаваем от Ню Йорк до Токио. В продължение на повече от три десетилетия името Кристиан Лубутен е символ на лукс, изтънченост и увереност. Лубутен започва с мечтата да създава обувки, които “да карат жените да се чувстват могъщи”. Легендата разказва, че червената подметка се ражда случайно, когато дизайнерът хваща червен лак за нокти и оцветява подметката на черна обувка, за да ѝ вдъхне живот. Така се ражда един от най-силните визуални символи в историята на модата.

Днес Christian Louboutin е международна империя с над 150 бутика по света, колекции за жени и мъже, линия чанти, парфюми и козметика. Обувките се изработват основно в Италия и Франция, където всеки чифт преминава през над сто стъпки на ръка – доказателство, че майсторството остава в основата на марката. Мъжката линия, която се появява в края на 2000-ата, заема все по-важно място, но не разполагаше със собствен креативен директор. До септември 2025 г., когато компания обяви, че Джейдън Смит поема поста.