Страстта между Кейти Пери и Джъстин Трюдо пламнала още през лятото, издаде ги целувка на яхта

Попзвездата и бившият канадски премиер нямало как да се срещат често, но задълбочили привличането си с непрекъснати есемеси и разговори по фейстайм

Любовна среща или среща между приятели? Светът си зададе въпроса още през юли, когато попзвездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха снимани на вечеря да разговарят оживено в елитен ресторант в Монреал. Тогава свидетели твърдяха, че помежду им не е имало никакви интимни жестове. Близки на певицата дори споделиха, че е минало твърде малко време от раздялата с годеника ѝ Орландо Блум и звездата все още нямала желание да се впуска в нова връзка. Политикът и шоудамата обаче били силно заинтригувани един от друг и се надявали да не прекъснат контактите си. Два дни по-късно Трюдо бе забелязан в компанията на 16-годишната си дъщеря Ела Грейс да се забавлява като тийнейджър и да припява куплети на концерта на Пери в Канада. После интересът поутихна и настана мълчание.

До края на миналата седмица, когато британският таблоид “Дейли мейл” публикува снимки как двойката се прегръща и целува страстно на палубата на яхтата на Пери край Санта Барбара в Калифорния. На една от снимките бившият канадски лидер дори е поставил ръката си южно от кръста ѝ. Тя е в черен цял бански, а той гол до кръста и по дънки.

Кадрите с любовната игра били направени от турист в лодка за наблюдение на китове,

която преминавала наблизо. Първоначално той не се усетил кой е мъжът, но специфичната татуировка на лявото рамо го издала. Известно е, че през 2012 г. Трюдо си татуира гарван от митологията на племето хайда в чест на канадските индиански общности. Двойката забелязала приближаващата лодка, но това не я смутило.

Около денонощие и нещо след появата на снимките, които били направени в края на септември, Кейти Пери имаше концерт от турнето си Lifetimes Tour в Лондон. По време на спектакъла един от феновете я изненада с предложение за брак. “Трябваше да ме попиташ преди 48 ч”, отговори тя. Веднага всички решиха, че намеква за връзката си с Трюдо. Още една нейна реплика бе изтълкувана по подобен начин: “Не е чудно, че през цялото време си падах по англичани (препратка към бившия ѝ годеник Орландо Блум и бившия ѝ съпруг Ръсел Бранд), но вече не”. От обкръжението ѝ казват, че на сцената тя имала навика да се шегува със себе си и любовния си живот.

40-годишната Кейти Пери е смятана за една от най-успешните попизпълнителки на XXI век със 151 млн. продадени албумa по света. Това я прави и една от най-богатите в шоубизнеса - състоянието ѝ се изчислява на над 400 млн. долара. Кариерата ѝ започва още на 16 г., но израснала в консервативно семейство на пастор, тя дебютира с госпел. Световната слава идва с втория ѝ албум, откъдето е и нашумелият сингъл I kissed a Girl, който се качва бързо в класациите и ѝ печели първата номинация за “Грами”. Интересно е, че въпреки огромния си комерсиален успех американката има 13 номинации за музикалната награда, но не я е печелила досега.

Следващият албум Teenage Dream е още по-успешен. Той влиза в историята като единствения на жена изпълнител, от който 5 песни стават №1 в американските чартове. Певицата е издала 7 студийни албума, като последният - 143-ти, излезе през септември 2024 г.

Освен сценичните изяви

Пери е и бизнесдама

Тя инвестира в серия парфюми и своя колекция обувки, а през 2014 г. създава собствена музикална компания и започва да продуцира други изпълнители. В продължение на 6 сезона е жури в “Америкън айдъл”, откъдето печели по $ 25 млн. годишно.

През 2010 г. красивата брюнетка сключва единствения си брак с британския комик Ръсел Бранд. Сватбената церемония е в традиционен хиндуистки стил и се провежда в индийския щат Раджастан. Разводът е обявен 14 месеца по-късно. Според Пери причината била голямата заетост на младоженците и разминаващите им се графици, както и фактът, че той настоявал за дете, а тя не била готова. В интервю няколко години по-късно попдивата обяви, че не се е чувала с бившия си, след като той с есемес я уведомил, че подава молба за развод.

Следва 3-годишна връзка с многократни раздели с музиканта Джон Мейер. Разбира се, най-обсъждано в медиите бе съжителството ѝ с холивудския секссимвол Орландо Блум, нашумял с ролите си в “Карибски пирати” и “Властелинът на пръстените”. Връзката им продължава 9 г., а през 2019 г. той пада на колене с годежен пръстен, но до брак така и не се стига. Затова пък през 2020 г. любовта им е скрепена с появата на дъщеря им Дейзи Доув.

Шокиращо за хилядите им фенове през юни тази година попзвездата и екранният хубавец обявиха, че късат. Отношенията им оставали приятелски, а техен приоритет занапред щяло да е отглеждането на момиченцето им в атмосфера на “любов, сигурност и взаимно уважение”. Според близки на двойката в момента на раздялата отношенията им вече били напълно изчерпани и те дори не живеели под един покрив.

Според някои източници флиртът на певицата с Трюдо започнал преди срещата в ресторанта, вероятно още през пролетта. Възможно било именно това да е сложило точката в отношенията ѝ с Орландо Блум, защото преди раздялата тя била силно емоционално дистанцирана.

53-годишният бивш канадски премиер бе на върха във властта в продължение на почти 10 г. - от 2015 до 2025 г. През януари обяви, че подава оставка заради “вътрешни дрязги” в либералната партия, от чието лидерство той също се оттегли. Напусна премиерския пост през март.

Докато ръководеше страната, политикът често бе определян за един от най-сексапилните световни лидери. 18-годишният му брак с бившата тв водеща Софи Грегоар, която е майка на трите му деца - две момчета и момиче, пък бе сочен като пример за стабилност. През август 2023 г. обаче канадците бяха като попарени от новината, че семейството се е разпаднало след “поредица тежки разговори”. Така Трюдо отново влезе в списъка на най-желаните ергени. От обкръжението му твърдят, че много жени са се опитвали след развода да привлекат вниманието му, но той не се поддавал лесно.

Кейти Пери обаче силно го заинтригувала.

Не можел да повярва, че толкова великолепна и ухажвана жена е спряла погледа си на него,

тя пък се чувствала поласкана от вниманието на уважавания политик. Източници издават, че двамата нямали много време да са заедно най-вече заради нейното турне до декември, но били в непрекъснат контакт чрез есемеси и фейстайм, така че връзката им се развивала тайно в месеците след вечерята им. Отговорностите към децата също поглъщали от времето им. Между тях обаче имало много общи интереси и теми, а певицата била особено привлечена от отношението му на джентълмен, от проявите му на уважение и от факта, че не я притиска след скорошната ѝ раздяла с Блум. Но когато при нея настъпила пауза в турнето ѝ, покореният канадец веднага долетял за среща тет- а- тет в Калифорния.

Сега всички се питат ще издържи ли на всеобщото любопитство тази зараждаща се нетипична любовна история. А двамата замесени не са коментирали нищо официално.