5 есенни якета, за да сте в крак с тенденциите

Бомбър

Бомбър якетата заемат челното място при връхните дрехи тази есен. А причината е, че този модел изглежда непретенциозно и може да се съчетава с различен стил дрехи, превръщайки се в естествен завършек на аутфита. Спортната му визия върви включително към елегантни рокли и така се постига хитовият през последните години нарочно търсен контраст в тоалета.

Дизайнерите го лансират в светло- и тъмнобежово, кафяво, масленозелено, черно. За всекидневието може да изберете къс вариант, съчетан с широки дънки с висока талия и класически бели маратонки. Черният бомбър придава по-строга линия, но пък, за да се разчупи визията, се комбинира с карирана пола и кубинки. Може да се облече и върху дебела вълнена жилетка и карго панталони.

Моделите, изработени от скъпи материи или имат добавени деликатни детайли, могат да се носят и към вечерното облекло. Въпреки че традиционната линия на бомбър якето е широка, то може да се пристяга и с връзки в талията. Такъв вариант е перфектно допълнение към сатенен панталон или елегантна черна рокля.

Овча кожа или ековариант

Якето от овча кожа е любимо на иконите от 70-те години на миналия век, но и на съвременните модни инфлуенсъри. Този тип дреха е инвестиция във времето, защото с правилна грижа - почистване при специалист и съхранение на проветриво място, може да се носи десетилетия. Все повече брандове предлагат и ековарианти от рециклирани или устойчиво добити материали, което прави избора още по-добър.

Овчата кожа (или така нареченият shearling) има дълга история – от първоначалната си употреба като част от военните авиаторски униформи до своята трансформация в луксозен моден артикул. Днес якето от овча кожа съчетава най-доброто от две епохи - функционалността на армейското облекло и естетиката на съвременния уличен стил.

Моделът със свободна кройка, пухкава шал яка и външни джобове е подходящо както за разходка в града, така и за неделно кафе в любимото ви заведение. Съчетава се с дънки и пуловер през деня, а вечер с тясна рокля. Якето от овча кожа или неговият ековариант, който е за предпочитане, пасва също на тесни кожени панталони и топ по тялото, но също върви и с къса рокля с ботуши на висок ток. За офиса може да се облече върху вълнена пола тип “молив” и риза.

Наред в традиционните бежови и кафяви тонове якето се предлага също в бордо, бяло, графитеносиво.

С кадифена яка

Този сезон с препи стилът се връща и якето с кадифена яка, което наричат "полево" заради дизайна му - вдъхновен е от военното и селското облекло. Моделът е с права, свободна кройка и с големи външни джобове. "Полевото" яке се изработва от органичен памук, рециклирани материи или непромокаеми платове, устойчиви на дъжд и вятър.

Добре се съчетава с кашмирен пуловер и дънки за уикенда или с пола тип “молив” и риза за деловото всекидневие. Може да се носи също с вълнен панталон и пуловер с поло яка, а когато се търси контраст - с копринена рокля и груби обувки.

Този тип яке най-често е в наситени земни тонове като масленозелено, кафяво, охра, тъмносиньо.

Велур

Велуреното яке придава фина изтънченост и лек бохемски шик, независимо с какво е комбинирано. И макар на пръв поглед да изглежда деликатно, това е инвестиция, която с правилна грижа ще ви служи години наред.

Когато говорим за велур, не можем да не направим препратка към 70-те години – време на свобода, артистичен разцвет и натурална естетика. Тогава велурът бе изборът за всички, които търсеха индивидуалност и непринуден стил. Днес дизайнерите го възраждат в нови, съвременни форми – с подчертани силуети, модерни цветове и фино отношение към детайла. Лансират го не само в класическия карамелен или конячен велур, но и в наситено бордо, маслиненозелено, цвят гочица и шоколадовокафяво.

Тънкото велурено яке с права кройка и без подплата може да се комбинира с панталон с висока талия, поло и кожени ботуши до коляното. Или да се сложи върху дънки, боти и бял тишърт. Вталените модели влизат в офис визията и се носят с риза и панталон, а за свободното време - с дънки и кецове. За излизане вечер якето се съчетава с рокля тип комбинезон и високи ботуши. За по-артистична визия към връхната дреха, независимо от повода, може да се добавят очила с винтидж рамки или ръкавици без пръсти.

Много хора избягват велурените дрехи от страх, че ще се износят бързо или ще се изцапат лесно. Но с правилна поддръжка якето може да изглежда отлично години наред. Материята може да бъде съхранена с водоотблъскващ и защитен спрей. Петната се почистват внимателно със специална четка за велур. Важно е да се съхранява на закачалка с подплънки, за да не се деформира.

Деним

В модата има дрехи, които преминават през десетилетията, поколение след поколение, и никога не губят актуалност. Такова е и дънковото яке – икона на американския стил, символ на бунт, младост и непреходен шик. Но тази есен то се завръща не просто като класика, а като мултифункционален елемент в гардероба.

Появило се първоначално като работно облекло, днес дънковото яке е навсякъде - на модния подиум, на улицата, в офиса и дори на червения килим. Носи се не само през пролетта и есента, но може да се облече и под палтото през зимата или под овърсайз блейзър. Една от най-популярните му употреби е с дънки, като този стил е получил името “канадски смокинг”. Тази есен обаче може да експериментирате с нюансите - смело смесвайте избелял деним с наситено индиго. Дънковото яке се носи и върху ефирна рокля с флорални мотиви и боти на висок ток. Към тях се добавя чанта тип “saddle” (от англ. saddle bag). Името ѝ идва от приликата с чантите, които се прикрепят към седлото на кон, имат извита долна част и често с капак, който се затваря отпред.

Синьото си остава класика, но към него се лансират и модели в бяло, сиво, пастелно розово или дори черно. Все по-актуални са и вариантите с декорации - бродерии, капси, кръпки и износен ефект, които превръщат иначе базовата дреха в интересен модел.