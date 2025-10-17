The Cure в Пловдив на нов фестивал

Нов музикален фестивал ще стартира в Пловдив догодина. Мащабното събитие ще бъде на Гребната база от 17 до 19 юли. А организаторите от "Фест тийм" обявиха и първите три имена, които вече са потвърдили участието си. За първи път у нас ще гостуват легендите The Cure, които ще излязат на сцената първата вечер. На следващия ден Gorillaz ще представят части от предстоящия албум The Mountain, който ще излезе през 2026 г., но и любими тракове. Финалът на 19 юли е поверен на Moby, артист, който освен с иновативната си музика е известен с отдадеността си към каузи, свързани със защита на животните и грижа за природата. (24 часа)