ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бленджини: Най-добре да забравим сребърните медали...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21523872 www.24chasa.bg

Мартин Елвиса от “Ергенът” се събра с бившата си приятелка Йоана

928
Мартин Николов, известен като Елвиса, се събра с бившата си приятелка Йоана. СНИМКА: КАДЪР ОТ ПРЕДАВАНЕТО

"Ергенът" Мартин Николов, известен като Елвиса, се събра с бившата си приятелка Йоана. Двамата обявиха, че са си дали втори шанс. 41-годишният Мартин обясни, че никога не е успял да забрави 20-годишното момиче.

"Не я бях забравил. Дадох си сметка, че когато имаш чувства към някого, е редно да опиташ отново", казва той в подкаста "Надкаст". След края на 4-ия сезон на "Ергенът", в който той участва, двамата били разделени за 5-6 месеца и са се засекли случайно само веднъж.

Преди това Йоана влезе за кратко в риалити шоуто с надеждата, че любовта им може отново да пламне, но той й отказа роза още на първата церемония. На финала Елвиса избра Даниела Рупецова, но малко след края на предаването връзката им се разпадна.

Мартин Николов, известен като Елвиса, се събра с бившата си приятелка Йоана. СНИМКА: КАДЪР ОТ ПРЕДАВАНЕТО

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!