Мартин Елвиса от “Ергенът” се събра с бившата си приятелка Йоана

"Ергенът" Мартин Николов, известен като Елвиса, се събра с бившата си приятелка Йоана. Двамата обявиха, че са си дали втори шанс. 41-годишният Мартин обясни, че никога не е успял да забрави 20-годишното момиче.

"Не я бях забравил. Дадох си сметка, че когато имаш чувства към някого, е редно да опиташ отново", казва той в подкаста "Надкаст". След края на 4-ия сезон на "Ергенът", в който той участва, двамата били разделени за 5-6 месеца и са се засекли случайно само веднъж.

Преди това Йоана влезе за кратко в риалити шоуто с надеждата, че любовта им може отново да пламне, но той й отказа роза още на първата церемония. На финала Елвиса избра Даниела Рупецова, но малко след края на предаването връзката им се разпадна.