И сам Слави е воин

При Трифонов, който днес навършва 59 години, всичко е много лично

Просто трябва да познавате Слави. Той никога няма да задържи човек, който казва: аз си тръгвам от теб. Тези думи на Росен Петров са отпреди 17 години, когато сценаристът, дотогава най-близкият съратник на тв водещия, напуска “Шоуто на Слави” и продуцентската им компания “Седем осми”.

Само преди дни вече от собствената телевизия на Слави - 7/8, която е голямата му осъществена мечта, си тръгна Иво Сиромахов, също сред най-известните сценаристи в екипа. Малко след старта на телевизията през 2019 г. и досега именно той води “Вечерното шоу на Слави Трифонов”.

Но след 25 години в екипа миналата седмица обяви във фейсбук: Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия “Седем осми”. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. 2017 г.: Тошко Йорданов, Слави Трифонов и Иво Сиромахов дават пресконференция с екипа на “Шоуто на Слави”, в която обвиниха Би Ти Ви в цензура. Предната вечер телевизията спря предаването, понеже Трифонов го политизирал. Снимка: Архив

Ново ще е началото и за 53-годишния Сиромахов, който вече е получил покана

да преподава в театралния колеж “Любен Гройс” в Бургас

в новата му специалност “Драматургия”. Тв водещият, който е и писател, е завършил НАТФИЗ, а в бургаския филиал ще работи заедно с Димитър Маринов, Ники Илиев, Башар Рахал и др., които също четат лекции там.

Впрочем назначението му се тълкува сред местните като допълнителен плюс за кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа през 2032 г. Това обаче изобщо не е причината Сиромахов да напусне тв 7/8.

Слизането му от екрана се случи само ден след като разкритикува във фейсбук Тошко Йорданов и предложението на “Има такъв народ” за промяна в Наказателния кодекс. Тя предвижда 6 г. затвор за журналисти, които публикуват лична информация. След голямо обществено недоволство и след като управляващите се произнесоха против промените, от ИТН ги изтеглиха.

Очевидно обаче Сиромахов, който не стана член на партията на Слави, създадена през 2020 г., не прие, че идеите могат просто да се появяват и после да се прибират.

Затова уточни защо напуска в подкаста “Контракоментар с Асен Генов” в ютюб: Влизали сме в остри конфликти още от времето на “Хъшове” с тогава действащи политици за свободата на словото. И тази поправка в закона, която се опитват да прокарат, я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото със същите тези хора, с които сме стояли рамо до рамо, сме отстоявали тази ценност. А когато тя изчезне, вече няма какво да ни свързва.

Факт е, че всички възможни предавания, в които е работил този екип начело със Слави, са били спирани заради смелия език и свободата на изразяване в тях - от студентската програма “Ку-ку” през “Каналето” и “Хъшове”. Впрочем още тогава “24 часа” подкрепи битката им за свобода и ги покани във вестника. Така се появи

притурката “24 хъша”, списвана изцяло от тв екипа,

която излизаше на две или три страници всяка събота в продължение на няколко месеца. "Ку-ку бенд" е най-свидната рожба на Слави Трифонов. Снимка: Архив

Спирано е дори и “Шоуто на Слави” в Би Ти Ви - телевизията, която сама ги покани, познавайки риска на свободното им говорене за или всъщност против политиката и политиците. В историята на шоуто това се е случвало два пъти заради прекалено политизиране, а и то се превърна в инициатор на референдум за промени в избирателната система. По закон Би Ти Ви бе права да се опитва да слага спирачки на предаването, тъй като външни продуценти - каквато бе компанията на Слави, нямат право да правят политическо съдържание в медията. За хората от този екип обаче свободното говорене винаги е било по-важно, затова накрая те сами си тръгнаха от удобния ефир на голямата телевизия.

Така, както сега направи и Иво Сиромахов. В понеделник, 13 октомври, водещ на “Вечерното шоу на Слави Трифонов” вече бе сценаристът и бивш депутат Филип Станев. И още в началото заяви: Искам да кажа едни думи на всички хора със свободен дух и конкретно на един от тези хора със свободен дух, когото уважавам и с когото винаги съм бил, винаги съм и винаги ще бъда брат по оръжие. Този брат е Иво Сиромахов, а ние винаги сме имали едно-единствено оръжие – думите. Само това оръжие може да брани истински свободния човешки дух.

Дали той остава титуляр, засега не е ясно - екипът никога не е разказвал намеренията си пред останалите медии. Но пък Станев си остави вратичка, приканвайки зрителите много да не му се радват и да не свикват с него, тъй като Камен Воденичаров и Боби Пешев вече загрявали.

И една показателна шегичка от самото начало на първото предаване без Сиромахов: Кой ще води шоуто сега? Ще ги въртим на ротационен принцип. През ноември ще е Евтим Милошев, след това поемат Марта и Тончо, Росен Петров, Ники Станоев и Невена Цонева. И така, докато съберем пари за Джей Лено.

Слави винаги се е обграждал с умни и подготвени хора, така че бързо да излезе от подобна ситуация. И бендът, и сценаристите, и балерините, а и всички останали са подбирани внимателно и предимно чрез конкурси.

При Слави, който днес навършва 59 години, всичко е много лично - особено телевизията, която по принцип е бизнес, както и легендарната група “Ку-ку бенд”. През годините - а те не са малко, вече 35 (студентската програма “Ку-ку” тръгва през 1990 г., а той е в нея почти от началото), екипа

напускат десетки важни за него хора - и сценаристи, и водещи, и музиканти

С повечето от тях той се разделя с добри чувства и всеки път успява да им благодари - дали в личен разговор, или пък напоследък във фейсбук. Но след това връзките му с тези хора приключват, той просто спира да говори с тях или да ги търси. Слави и Камен Воденичаров по време на концерт с Деси Добрева и Алекс Раева - едни от най-популярните певици от “Шоуто на Слави”, които вече градят своя собствена кариера Снимка: Архив

Да, има случаи, когато след време отново работят заедно, както става с Камен Воденичаров - днес водещ на свое предаване в тв 7/8. Те обаче са рядкост.

Характер - така го определят колегите му, които перфектно знаят колко наистина лично е всичко за Трифонов. Може би защото успява сам, и то много, и така се превръща в един от малкото, постигнали българската мечта. Тръгвайки от артист в ролята на проститутка (заедно с Август Попов в “Ку-ку”), той става тв водещ и продуцент, създава последователно рейтинговите “Каналето” и “Хъшове”, а след това и знаменитото “Шоуто на Слави”. През това време се появява и най-свидната му рожба - “Ку-ку бенд”, а след ерата в Би Ти Ви създава телевизията си. Но успя и в политиката за разлика от лошите примери на журналисти (Николай Бареков, Росен Петров), пробвали се на тази сцена и завършили с фиаско. Партията му “Има такъв народ”, независимо колко е харесвана, продължава да има роля и днес дори е в управлението на страната.

И през цялото това време никой, тръгнал си от Слави, не е казал публично лоша дума за него. Някои твърдят, че екипът е като секта, в която членовете му са дали обет за мълчание. Впрочем повечето от тях рядко или никога не се изявяват самостоятелно в медиите.

Не затова обаче са му верни неговите колеги и приятели, а по-скоро защото той не ги лъже, а същевременно е и ракета носител - с него те успяват. Вероятно заради това след напускането им той се чувства предаден и наранен и не говори. Но е факт, че всеки има право на свой собствен път, както и самият Слави уверява.

Зуека първи си тръгва Слави Трифонов и Зуека по време на концерт на “Хъшове” през февруари 2000 г. Снимка: Архив

Годината е 1997-а, програма “Ку-ку” вече не съществува, но пък е заместена от “Каналето”. А един от най-колоритните образи в двете предавания - Васил Василев-Зуека, свиква пресконференция, за да обяви, че напуска.

Така става първият от звездния екип, който си тръгва. Пред медиите обявява, че иска да се посвети на това, което обича най-много – театъра. Години по-късно обаче разказва, че има и друга причина - не се харесвали много със Слави Трифонов. Но пък тогава актьорът, който днес е известен художник и живее и работи в Испания, научил от Слави, че човек трябва да гони собствения си интерес.

Зуека влиза в “Ку-ку” съвсем случайно. Режисьорът Нидал Алгафари го кани да се снима в реклама за презервативи, после и в клип против тютюнопушенето. Големият му актьорски талант веднага е забелязан и той става редовен участник в програмата. До момента, в който се налага да застане зад прословутата кукла на шоуто, създадена от Ангел Манов. Причината за новата му роля е, че титулярите Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев са изпратени по разпределение на работа в кукления театър в Бургас.

След напускането си Зуека наистина се отдава на театъра и заедно с актрисата Нина Димитрова, от която има дъщеря, основават театър “Кредо”. Първата им постановка - “Шинел” по Гогол, е сред най-големите доказателства за успеха им – има над 500 представления, играят я на сцената на Театър 199 и по света на осем езика.

Василев има специална награда “Икар” за принос в популяризирането на българското театрално изкуство по света, а на Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му.

Същевременно се превръща в един от най-популярните тв водещи в тандем с Димитър Рачков, с когото водят едни от най-гледаните продукции на Магърдич Халваджиян, които се излъчват по Нова тв.

Но и оттам си тръгна, обявявайки пред “24 часа” през 2021 г., че емигрира в Испания, недоволен от живота в родината си. Днес издържа семейството си изцяло с рисуване и отглежда сина си заедно със съпругата си Ани Вичева.

Евтим Милошев е най-успешният - от Репортера слънце до министър на туризма Евтим Милошев беше два пъти служебен министър на туризма. Снимка: Велислав Николов

22 лв. хонорар за 6 месеца работа в “Ку-ку” и прозвището Репортера слънце - това получава Евтим Милошев в началото на своята кариера, когато през 1990 г. става един от създателите на студентската програма по БНТ.

През 2006 г. обаче напуска екипа на Слави Трифонов, за да се превърне в независим продуцент, но и в най-успешния от всички, които си тръгват оттам.

Милошев е първи курс студент по геодезия в УАСГ, когато влиза с конкурс в студентското предаване. Заради забавните тв анкети, които прави по софийските улици, започват да го наричат Репортера слънце. В началото дори не знаел, че за тази работа ще получава пари.

Няма и ден стаж по специалността си, защото след “Ку-ку” работи за “Каналето” и “Хъшове” и естествено преминава с екипа в “Шоуто на Слави”, когато то стартира по Би Ти Ви.

Тръгвайки си, с Любо Нейков - един от актьорите в “Шоуто”, създава компаниите “Дрийм тийм прадакшънс” и “Дрийм тийм филмс”. Към първото им предаване като независими продуценти - “Комиците”, се присъединяват след време Руслан Мъйнов и Виктор Калев, също били в отбора на Слави. Постепенно Милошев става един от най-добрите продуценти на тв сериали - “Столичани в повече”, “Откраднат живот”, “Дървото на живота”, на детския “Румбата, аз и Роналдо” и др. Сред тях е и “Дяволското гърло”, чийто втори сезон - “Есента на демона”, е първият сериал, награден в 41-ото издание на филмовия фестивал “Златна роза” във Варна.

На 9 април 2024 г. е избран за служебен министър на туризма в първия кабинет на Димитър Главчев. Остава на поста почти 9 месеца вместо планираните 3, защото влиза и във второто служебно правителство до избора на редовно на 16 януари 2025-а.

След Камен и Любен Дилов Росен Петров е третият от близките приятели, които напускат Слави, придружаван от Росен Петров, се връща на екрана в първото шоу, след като е отсъствал няколко месеца заради заболяване на очите. Снимка: Архив

Това чисто практично решение, което е свързано и с редица юридически сложности, не може да не предизвика емоция у мен. Предполагам, и у Слави, тъй като 10 години съм бил плътно до него - от 1998 г. Ние сме приятели в класическия смисъл на думата, но идват такива моменти, в които, ако искаш да направиш нещо различно от това, което се случва, трябва да поемеш по свой път. Така с усещането, че му е време за промяна, Росен Петров обяснява преди 17 г. пред “24 часа” причината да си тръгне от “Шоуто на Слави” и от съвместната им продуцентска компания “Седем осми”. В нея Трифонов е държал мажоритарния дял, а Петров е бил малкият съдружник.

Обмислял решението една година, преди да съобщи на Слави, но “шоуто все беше в някакъв конфликт или кризисна ситуация”. По онова време Слави почти загубва зрението си и се налага Росен да води шоуто. Тв водещият му съобщава на обяд, че вечерта трябва да е в ефира. Преди това Росен се е явявал точно 2 пъти като водещ през всичките 6 години на шоуто дотогава.

И Слави започва да го учи: Когато лицето ти изразява някаква емоция, трябва да си сигурен, че точно това се вижда на екрана. Може да мислиш, че си тъжен, а зрителите да виждат ехидна усмивка. Съвсем приятелски му обяснява, че най-голямата паника ще отмине след 12-ото предаване.

Така Росен изкарва в ефира близо 3 месеца. Но идва лятното турне и пак не е време за сериозни разговори. После започва “Танцувай с мен 2”, чупи си крака, следва конкурсът “Кандидати за слава”, който е част от шоуто. На 13 май 2008 г. с края на първия кръг приключва участието му като водещ и на следващия ден той съобщава на Слави, че си тръгва.

Двамата работят заедно от края на 1992 г. Тогава Росен е заведен във в. “Ку-ку” от съучениците си от Националната гимназия за древни езици и култура Тошко Йорданов (през 2008-а е отговорен сценарист при Слави) и Николай Русакиев (по онова време вече режисьор на “Горещо”). Главният редактор на кратко живялото вестниче Любен Дилов-син харесал текстовете му и го поканил в предаването. След спирането на “Ку-ку” Петров става пресаташе на Нова тв, а за кратко дори и шеф на забавните програми там.

От 1998 г. вече е плътно до Слави, когато започват “Хъшове”. През 2000 г. идва звездният им миг със създаването на Би Ти Ви. Светлана Василева, тогава шеф на първата частна национална телевизия, ги кани да снимат всекидневно вечерно шоу.

На следващата година е създадена продуцентската им компания “Седем осми”, в която Слави предлага на Росен да му стане съдружник. Третият съсобственик е Любен Дилов-син. Камен Воденичаров - известен като един от най-близките хора до Слави, си е тръгнал от екипа още в края на “Хъшове”. Същото прави и Дилов 3-4 години след създаването на “Седем осми”.

Петров е третият в поредицата най-близки приятели.

След като става автор и водещ на собствено предаване - “Нека говорят”, после и депутат, днес той отново е на екрана, но на “България он ер” с “Операция “История”.