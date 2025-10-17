ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бленджини: Най-добре да забравим сребърните медали...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21524209 www.24chasa.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов пак заедно

956
Радина Кърджилова и Пламен Димов отново са заедно. СНИМКА: ПРОФИЛ НА КЪРДЖИЛОВА В ИНСТАГРАМ

Актрисата пусна тяхна обща снимка и потвърди слуховете, че се е събрала с бившия си

Хубавата Радина Кърджилова, допряла лице до това на колегата си Пламен Димов - такъв кадър пусна актрисата в личния си профил в инстаграм и потвърди слуховете, че се е събрала с бившия си приятел.

Двамата станаха двойка в края на миналата година и често показваха колко им е хубаво заедно - със снимки от общи пътувания или просто разходки по улиците. Радина дори сподели част от любовно писмо, в което пишеше: “Обичам те с такава дълбочина и страст, каквито не съм изпитвал към никого другиго в този живот”. Новината за краха на връзката им потвърди бащата на актрисата - художникът Христо Кърджилов, в края на юни.

Сега, по-малко от 4 месеца по-късно, Пламен и Радина са отново двойка. Те си партнират и на сцената на Народния театър в постановките “Хага”, “Венецианският търговец” и “Разходка с Гогол”.

Става кралицата на престъпния свят в новия сезон на “Под прикритие”

Освен че играе в много постановки на театрална сцена, скоро зрителите ще я видят и на малкия екран в нова роля. Кърджилова участва в шестия сезон на “Под прикритие”, чиито снимки усилено вървят.

Радина влиза в образа на кралицата на подземието - “фаталната жена на престъпния свят”, както издават от екипа. Другите нови лица в продължението на сериала ще са Павел Иванов, Юлиан Вергов, Климентина Фърцова и Велина Георгиева.

Радина Кърджилова и Пламен Димов отново са заедно. СНИМКА: ПРОФИЛ НА КЪРДЖИЛОВА В ИНСТАГРАМ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!