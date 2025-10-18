ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И сам Слави е воин

Слави Трифонов, за когото всичко е много лично

При Слави Трифонов всичко е много лично - така твърдят най-близките хора до него и в телевизията му 7/8, и в партията му.

Вероятно затова той се опита да защити личното пространство на всеки човек с проектозакон, макар че общественото мнение го определи като мракобесен. Може би затова и призна, че всеки има право на собствен път, дори и когато го напускат близки приятели.

И въпреки всичко на 59 години, които навършва днес, продуцентът и лидер на партия "Има такъв народ" показва, че и сам е воин.

