Фондация издирва таланти с авторски песни до 18 г.

За втора поредна година младите музикални таланти на България имат шанса да участват в конкурса за авторска песен на фондация "Денислав Тодоров". Условието е да са на възраст до 18 години, да пишат музика и да имат оригинална идея за авторска песен.

До последния кръг на конкурса ще бъдат допуснати 10 финалисти, избрани от професионално жури. То ще номинира петима финалисти, които ще участват в благотворителния концерт на фондацията през януари 2026 г. На сцена в НДК младите таланти ще изпълнят своите авторски песни на живо заедно с професионален бенд. А победителят ще запише своята песен в професионално студио.

Фондация "Денислав Тодоров" е създадена през 2024 г. в памет на Дени - талантлив млад музикант, починал преди 11 години. Негови съученици и приятели и семейството му всяка година организират благотворителни концерти, с които не само пазят жив спомена за него, но и подкрепят младежи в областта на музиката и изкуствата.

Музиката има силата да свързва поколения, да лекува тъгата и да превръща болката в творчество. А там, където тя среща мечтите, се раждат нови вдъхновения, вярват организаторите на конкурса. Целта на инициативата е да насърчи творческото мислене на младежите и да им предостави сцена за изява и жури от професионалисти.

Кандидатите за конкурса могат да изпращат своите оригинални идеи или авторски песни до 31 октомври 2025 г. на имейл: [email protected]