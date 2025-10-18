Още в древността мъжете издължавали очите си с грим за сила и красота

Най-голямата критика към луксмаксинга е, че е изкуствен

Стремежът към усъвършенстване е най-нормалното нещо на света. Чрез учене на езици, придобиване на ново умение, но защо не и за разкрасяване.

Разбира се, за да се стремиш да изглеждаш по-добре, въобще не е нужно да си чувал за луксмаксинга. Дори самото му име леко отблъсква - някак думата “лукс” е натоварена с негативна конотация, дори изразът “Луксът ме успокоява” се използва като подигравка.

А начини да изглеждаш по-добре - колкото искаш. От хилядолетия мъжете се бръснат, някои по-често, други по-рядко. А с модата на брадите вече дори поддържането на такава е изкуство, изискват се специални масла и балсами. Да не говорим за разнообразието от стилове, на които човек да се спре. Същото е и с прическите. Докато едни като Дейвид Бекъм са опитали всяка, включително в комбинации с брада, едва ли някой може да си представи Джони Деп с къса коса и без обеци.

Още от 4000 година преди Христа пък мъжете са носили и грим. Правили са го египтяните, които си слагали нещо, което днес бихме нарекли очен молив. Издължавали очите си така, че да стават като на котки, защото смятали, че ще са по-привлекателни. А днес луксмаксингът цени същото - външният ъгъл да е по-висок от вътрешния. В Римската империя някои боядисвали лицата си бели. Това им давало сила срещу Слънцето, затова ги наричали Безсмъртни.

Днес явно отново се смята, че подобряването на външния вид на мъжа носи сила. Най-вече сред жените, но не само. Защото макар да знаем по какво изпращат, посрещането е по дрехите, които оставят лицето открито. Затова и младите мъже толкова усърдно се грижат за него.

“А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта”. Фразата от Хари Потър се отнася за старостта. И докато Патрик Бейтман показа как да изглежда един млад мъж, то в “Зайнфелд” Джордж Констанца, според епизода на 28 г., описа проблемите. Той бе фрустриран, че още има акне, а вече оплешивява. “Още не съм преодолял проблемите на младостта и вече почнаха тези на старостта.” Горе-долу по това време (1993 г.) се появява и решението на един от проблемите - трансплантацията на коса.

Е, днес сме по-напредничави. За сгъстяване на косата чудеса правят различни филъри. А дори и собствената ни кръв, чрез която лекарите могат да сгъстяват коса, както и да борят бръчките.

Всъщност най-голямата критика към луксмаксинга е именно че е изкуствен. Е, нека критиците се допитат до друго изкуствено нещо - интелекта на гугъл например. Той ще им обясни за редица естествени начини за подмладяване и разкрасяване.

И докато повечето процедури не ви променят, а само усъвършенстват, помнете, че дори Клечащата Венера, богинята на любовта, има паласки.