Фахрета Яхич на 65. Отличничка, баскетболистка, жена на тенисист, майка на отвлечен за откуп. С две думи - Лепа Брена

23 ноември 2000 г. Телефонът в къщата на семейство Живойнович звъни. Непознат глас казва: "Вашият син Стефан е при нас. Нищо няма да му се случи, но има два варианта - или да го получите жив срещу 2,5 млн. германски марки, или мъртъв срещу 5 млн. Ако не платите, ще ви го пращаме парче по парче".

Семейството се втурва да търси парите и 5 дни по-късно момчето е върнато.

Години по-късно се разбира, че похитителите са от Земунския клан.

Бащата на Стефан е известният сръбски тенисист Слободан Живойнович,

шампион от US Open за 1986 г. и бивш №1 на двойки. Майката на малчугана пък е родена в босненския град Тузла с името Фахрета Яхич. За милиони фенове на сръбската музика обаче тя е легендарната певица Лепа Брена и в понеделник става на 65 години.

Легендарен е концертът в София на стадион "Васил Левски", който е смятан от световната интернет енциклопедия Wikipedia за най-посетения концерт в кариерата. Както и за най-успешния.

Снимка: Личен фейсбук профил

Над 80 000 зрители се събират на Националния стадион "Васил Левски",

а певицата каца директно на терена с хеликоптер. Според някои обаче са продадени 110 000 билета, като повече от 1/3 от закупилите остават навън.

Самата Лепа Брена, която е мокър блян на младежите в България още от началото на 80-те години на ХХ век, когато на всяко стрелбище се продаваха календарчета с нейни снимки, не крие топлите си чувства към България. След епохалния концерт през 1990 г. тя идва още няколко пъти у нас и нарича страната ни нейна втора роднина.

Фахрета Яхич е родена на 20 октомври 1960 г. в Тузла, тогава Социалистическа република Босна и Херцеговина в състава на СФР Югославия, в семейството на лекар и шивачка - Абида и Ифета Яхич, където е второ дете.

Има сестра Факета и брат Фарук, семейството живее в скромен двустаен апартамент, но бъдещата звезда твърди, че като малка не е усещала да са бедни.

Още като съвсем малка Фахрета показва певчески талант и често пее пред роднини и близки песни, които е чула по радиото и от грамофона. По това време завършва гимназия "Заим Мушанович" с пълно отличие и е баскетболистка в тима на "Интерплет" от Бръчко. Тогава е доста висока за възрастта си - 176 см, а

тогавашният учител по физкултура измисля прякора Брена,

което означава красавица. Към него любимият сръбски певец на Христо Стоичков - Мирослав Илич, прибавя Лепа (хубава), и така се стига до пълния артистичен псевдоним на Фахрета Яхич, която по-късно става госпожа Живойнович.

След отвличането и освобождаването на сина им семейството къса всякакви контакти с групата Slatki greh, където пее Лепа Брена, защото получават сведения, че един от членовете е давал информация на мафиотите от Земунския клан около отвличането.

Именно тогава певицата временно прекратява кариерата си и се посвещава на семейството. В интервю през 2014 г. тя призна, че това е бил шок, от който и досега не се е възстановила.