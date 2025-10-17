ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Яник Синер преди мач за още $ 6 млн.: Не играя за ...

Бриджит Бардо се възстановява след престоя в болница

Бриджит Бардо Снимка: Екс/ @brigitte_bardot

Бриджит Бардо се възстановява в дома си в Сен Тропе, Южна Франция, след като е претърпяла лека операция, която е минала добре, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това са съобщили от офиса на 91-годишната бивша френска кинозвезда в изявление за АФП.

Бардо благодари на персонала и хирургичния екип на частната болница "Сен-Жан" в Тулон и казва, че в момента си почива у дома.

Бриджит Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години на миналия век с ролите си във филми като "И Бог създаде жената". Като певица тя издаде и няколко албума през този период.

През 70-те години Бардо се оттегли от актьорството, премести се за постоянно в Сен Тропе на френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име.

По-рано беше съобщено, че Бриджит Бардо е хоспитализирана в Тулон след операция за сериозно заболяване, според публикация в местен вестник.

