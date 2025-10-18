Бойка Велкова е режисьор, автор на сценичната версия и изпълнител на главната роля в нов спектакъл на Народния театър

Бойка Велкова е режисьор, автор на сценичната версия и изпълнител на главната роля в спектакъла „Театър" по едноименния роман на Съмърсет Моъм. Премиерата е на 18 октомври в Народния театър, информират от трупата.

По думите им в този изискан и съвременен прочит на класическия роман Моъм разкрива света на театъра не само като изкуство, но и като житейска сцена, на която всички играем своите роли. Главната героиня Джулия Ламбърт – некоронованата кралица на лондонската сцена – се оказва изправена пред най-голямата си роля: да открие коя е „истинската" Джулия.

В постановката участват още Ириней Константинов, Александра Свиленова, Даниел Върбанов, Вяра Табакова, Мартин Димитров, Кире Гьоревски, Владислава Николова, Надя Керанова, Анета Иванова и Стефан Къшев.

Сценографията е на Чавдар Гюзелев, костюмография – Цецка Ивайлова, музика – Теодосий Спасов, хореография – Татяна Соколова, драматург – Анелия Янева, асистент-режисьор – Ирина Иванова.

Романът „Театър" на Съмърсет Моъм излиза през 1937 г. В него авторът описва свят, който е до голяма степен и негов – освен автор на разкази и романист, Моъм е също драматург, при това успешен, особено в ранните си години като писател. Той познава отблизо не само външния блясък на театъра и актьорското майсторство, но и нелицеприятната страна на случващото се зад кулисите и в гримьорните: съперничеството, интригите, самолюбието и суетата.

„Заглавието е съвсем недвусмислено – тук, разбира се, основна тема е театърът, но театър в по-общ смисъл: и като сценично изкуство, и като социална маска", разказват от екипа. Джулия Ламбърт, некоронованата кралица на лондонската сцена, е същинско въплъщение на шекспировото „Целият свят е сцена...". Тя винаги играе роля, независимо дали е на сцената или извън нея, но може би никога не го е осъзнавала напълно. До момента, в който синът ѝ Роджър не ѝ задава въпроса дали изобщо съществува „истинска" Джулия.

Както писа БТА, през 2022 г. Бойка Велкова отново постави Моъм, но в Сатирата – с „Постоянната съпруга (Очарователни грешници)".