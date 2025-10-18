Американският режисьор Майкъл Ман получи наградата „Люмиер“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският режисьор Майкъл Ман бе удостоен в петък с наградата „Люмиер", която отличава изтъкнати личности в историята на киното, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Призът „Люмиер" се присъжда на „филмова личност за цялостно творчество и за връзката ѝ с историята на киното". В миналото наградата е връчвана на кинолегенди като Клинт Истууд, Милош Форман, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Куентин Тарантино и други.

Актрисата Изабел Юпер, носителка на наградата през 2024 г., връчи отличието на Майкъл Ман в Лион, Франция. „От името на киното, благодаря ти, Майкъл Ман – благодаря ти, че продължаваш да ни изненадваш, да ни разтърсваш, благодаря ти за твоето взискателно, лирично и чувствено творчество", каза тя.

„Фестивалът „Люмиер" е просто невероятен. Той придава човешки облик на цялата ни работа", отговори 82-годишният режисьор след дългите аплодисменти на хиляди зрители.

Роден в Чикаго, Майкъл Ман оставя ярка следа през последните четиридесет години с дванадесет игрални филма, сред които емблематичният криминален трилър "Жега" (1995) с Ал Пачино и Робърт де Ниро.

Сред другите му знакови филми са "Последният мохикан" (1992) с Даниъл Дей-Луис, "Съучастникът" (2004) с Том Круз, както и адаптацията на култовия телевизионен сериал "Маями Вайс" (2006) с Колин Фарел и Джейми Фокс, на който е бил и изпълнителен продуцент.

Майкъл Ман е режисирал и биографични филми като "Али" (2001) с Уил Смит за легендата на американския бокс Мохамед Али, и "Ферари" (2023) с Адам Драйвър и Пенелопе Крус за италианския основател на марката спортни автомобили Енцо Ферари.

Почетен гост на фестивала „Люмиер" бе Шон Пен, а сред присъстващите звезди от чуждестранното и френското кино бяха Коста Гаврас, Натали Портман, Гийермо дел Торо, Жулиет Бинош и други.

По време на фестивала бяха прожектирани над 150 класически филма в рамките на осем дни, в 450 сеанса, в Лион – люлката на седмото изкуство, където братята Луи и Огюст Люмиер изобретяват кинематографа през 1895 г.

Фестивалът „Люмиер" е учреден от Тиери Фремо, генерален директор на института "Люмиер" и на кинофестивала в Кан.