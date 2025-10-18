"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов участва на Франкфуртския панаир на книгата

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов ще бъде представен днес, 18 октомври, по време на фестивала на четенето Open Books, който се провежда в рамките на Франкфуртския панаир на книгата. Това става ясно от програмата на Open Books, публикувана онлайн.

В предварителната рецензията за книгата на фестивала на четенето се казва: „В най-личния си роман досега Георги Господинов възкресява живота на баща си в едно трогателно поклонение. С хумор и топлина той отдава почит на страстния градинар, който до края не се отказва от копаенето, сеенето и плевенето – и от разказването на истории. С думите си бащата рисува картина на света, навсякъде и толкова жива, че всички болки изчезват, а цветният прашец от описаните черешови дървета се озовава в пепелниците на лекарите му. Книга за нашите родители, които ни учат не само да живеем, но и какво означава да се сбогуваме.“

Модератор на четенето на откъси от романа в Германската национална библиотека ще бъде Анне-Доре Крон – видна литературна критичка и радиожурналистка от Берлин, редактор по литература в обществената радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg. Нейната работа включва подбор и представяне на литературно съдържание, интервюта с автори и дискусии за книги. Крон е и член на няколко журита за престижни литературни награди в Германия, пише БТА.

Фестивалът Open Books включва 175 автори и 126 събития, които се провеждат в рамките на пет дни – от 14 до 18 октомври. Събитието представя нови издания в областите белетристика, нехудожествена литература, международна литература, поезия, графични романи и детски книги. Всички четения са с вход свободен и се провеждат в различни локации в центъра на Франкфурт.

Соня Ванденрат, директор на Open Books, отбеляза: „Отзвукът сред публиката към Open Books през последните години беше огромен. Ние искаме широка публика и я постигаме. Но оставаме верни на нашите изисквания за качество и релевантност. Разнообразие на високо ниво е нашето мото.“

Тази година, освен Господинов, на фестивала Open Books ще четат Нелио Бидерман, Макс Цолек, Хадиджа Харуна-Оелкер, Даниела Дрьошер, Грегор Гизи, Юлия Енгелман и др. Сред международните участници са Камел Дауд, Андрей Курков, Лизе Спит и Йенс Столтенберг.

Както съобщи БТА, министърът на културата Мариан Бачев присъства на 15 октомври на официалното откриване на Българския щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт. Сред гостите бяха българският посланик в Германия Григор Порожанов, генералният консул във Франкфурт Диана Попова и директорът на Българския културен институт в Берлин Борислав Петранов. По традиция Асоциация „Българска книга“ организира българския национален щанд с подкрепата на Министерството на културата на Република България.

Франкфуртският панаир на книгата, който тази година отваря врати за широката публика между 16 и 19 октомври, е водещ световен форум за книгоиздаване, събиращ ежегодно над 2 000 изложители и повече от 36 000 професионалисти от цял свят.