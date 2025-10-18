Гимназистка от Стара Загора стeгна куфарите за световен конкурс

Хрисиана Христова от Математическата гимназия ще представи България във Филипините на "Мис Земя - красота с кауза"

"Не обичам да губя, искам да представя страната и себе си възможно най-добре". С тази нагласа единайсетокласничката от Природо-математическата гимназия "Гео Милев" в Стара Загора Хрисиана Христова стегна куфарите за участие в 25-ия поред светоен конкурс за красота "Мис Зема - красота с кауза" във Филипините. Общо 90 момичета от цял свят ще дефилират в далечната страна във времето между 20 октомври и 7 ноември. Старозагорската е третата поред българка, която се явява на този конкурс.

В Стара Загора вече се питат дали след успехите на волейболистите ни Филипините няма да станат страната, дала домакинството си на нова българска победа.

Хриси заслужи правото да се яви на конкурса в далечната азиатска страна, след като тази пролет в Баня Лука, Босна и Херцеговина, спечели титлата "Мис Земя - България" на балкански конкурс за красота. Преди това е била първа подгласничка в конкурса "Пролетна кралица", била е в десятката на "Мис България 2024". Хрисиана в поредната си битка за красота. Снимка: Личен архив

"Тази година станах и "Лице на Ямбол". Беше драматично, защото се спънах, докато излизах на сцената", разказва момичето пред "24 часа".

От малка разбрала, че сцената я обича и тя обича сцената - още докато танцувала класически балет като ученичка във Варна. После живяла със семейството си три години в Белгия, сега е в Стара Загора. Тъкмо семейството й я насърчило първо да участва в конкурсите за красота. Сега то поема пътните й разноски до Филипините, там ще бъде за сметка на домакините.

Тя има и моралната подкрепа на община Стара Загора, която й връчи специален плакет за постиженията.

"Нейната съкровена мисия и цел е като посланик на страната си да вдъхнови младите хора и да популяризира България", написаха в прессъобщение за Хрисиана от общинския пресцентър.

"Четох много за този конкурс и разбрах, че той не е само парад на красотата, макар че момичетата там дефилират с официални рокли, ежедневни костюми и по бански. Освен красота се иска и интелект - гледа се колко езици говориш, как се държиш с другите хора, дали си добър, а това се усеща. Кандидатът трябва да демонстрира и някакъв талант. И тъй като едно от изискванията е момичето да се представи и с народна носия от страната си, избрах там да играя шопска ръченица. Този танц винаги впечатлява зрителите с динамиката си", допълва Хрисиана. Тя се готви за това, като ходи на уроци по сценично поведение в Пловдив и работи с хореограф вкъщи, тренира любителски конна езда. За разлика от нея, по-малката й сестра вече участва професионално в състезания с коне. Момичето приема предизвикателството да дефилира в конкурсите за красота и в народна носия. Снимка: Личен архив

Не спазва специална диета заради външния си вид, но се стреми да не прекалява с нищо. Ползва корейска козметика по съвет на приятелки.

За Филипините ще трябва да вземе със себе си три официални рокли, народна носия, бански, обувки с токчета. Има право на 40 килограма багаж в самолета, но не мисли, че това ще й стигне. Ще пътува сама - свикнала е с летищата от времето, когато живеели в Белгия.

Наред с красотата в този конкурс е важна и каузата. Тази година момичетата очакват предизвикателства по теми, свързани с екология, мир и устойчивото развитие. В името на опазването на околната среда те ще чистят плажове, ще садят дървета.

"Моята лична кауза са животните, те са най-голямата ми любов. Бих казала, че те са всичко за мен. Ако мога да ги прибера всички, ще съм много щастлива.

Прибирала съм у дома котки и кучета, обезпаразитявам ги и им намирам осиновители. Вкъщи в апартамента доскоро имах две кученца, но едното почина, както и едно котенце.

Друга кауза са ми децата, лишени от родителски грижи, които искат да се развиват и имат мечти. По някакъв начин искам да им помогна, да ги вдъхновя", споделя още Хрисиана Христова.

Тя вече е споделила всичко това с хора от Филипините, с които контактува по интернет. Те проявяват голям интерес към всичко в България, включително и към българската кухня. Затова Хрисиана е решила на място да им направи баница. Конната езда бе част от подготовката на Хриси за конкурса във Филипините. Снимка: Личен архив

Благодарна е на ръководството на училището си, което се отнася с разбиране към нейните пътувания по маршрутите на красотата. Учи в паралелка с профил природни науки - биология и химия. По едно време искала да става лекар, но разбрала, че това не е за нея, не й е интересно, и се отказала. Разбира, че конкурсите за красота са до време и мечтае да работи това, която ще й доставя удоволствие. Затова се е насочила към сферата на бизнес управлението.