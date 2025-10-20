Шефът на българската дипломация Георг Георгиев навършва 34

Министърът на външните работи Георг Георгиев навършва днес 34 г. Тръгнал от младежките структури на ГЕРБ, показал упоритост и особено уважение към по-опитните в партията, той демонстрира хъс за трупане на знания и израстване. След като успешно консолидира младите партийни симпатизанти, превръщайки ги в най-голямата младежка структура, той днес е начело на българската дипломация. А опитът на депутатските банки му помага успешно да лавира в сложните процеси.

Пожелаваме му здраве и нормализиране на международната обстановка.