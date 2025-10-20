ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 20 октомври

Шефът на българската дипломация Георг Георгиев навършва 34

Георг Георгиев

Министърът на външните работи Георг Георгиев навършва днес 34 г. Тръгнал от младежките структури на ГЕРБ, показал упоритост и особено уважение към по-опитните в партията, той демонстрира хъс за трупане на знания и израстване. След като успешно консолидира младите партийни симпатизанти, превръщайки ги в най-голямата младежка структура, той днес е начело на българската дипломация. А опитът на депутатските банки му помага успешно да лавира в сложните процеси.

Пожелаваме му здраве и нормализиране на международната обстановка.

Георг Георгиев

