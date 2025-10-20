"24 часа" стартира предкастинг за националния отбор със свой кандидат

След германеца Матеус и сърбина Кърстаич ред е най-после и на арменец

Постът треньор на националния отбор по футбол на България е един от най-проветривите. Като минавах през бул. “България” към кв. “Бояна”, видях една дъъълга опашка. Попитах какво чакат, а те ми отговориха, че са кандидати за треньор на националния отбол по футбол.

Викам им: Абе, много дълга тая опашка. Те ми отговарят: Ама бързо върви.

С това съвсем не искам да дърпам килимчето под настоящия селекционер Александър Димитров, който все пак има само два мача начело на гарнитурата (кога ли ще стигнем до основното?), нищо че падна и в двата с общ резултат 1:10 с два автогола срещу един гол. (Виж народните мъдрости от фейсбук по-долу.) Но все пак, както съм научил от книгата “Одисеята на капитан Блъд”, Praemonitus praemunitus. Тоест който е предупреден, той е въоръжен. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ

И понеже ние сме предупредени, че треньорът на националния отбор след 1:10 и идващо гостуване на Турция първи ще го отнесе, се чувстваме задължени да сме въоръжени с проектокандидатури за следващия наставник и да ги предложим на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо. ГЕОРГИ ИВАНОВ-ГОНЗО

Като отговорна медия се чувстваме задължени да предложим нашата. И това съм аз - Едуард Папазян, отговорник за спорта във вестника и сайта. Националите през ХХI век са имали за треньор германец (Лотар Матеус) и сърбин (Младен Кърстаич), може би е време за арменец.

Да, нямам специфичното за този пост образование, но ще напомня, че треньорът, който класира Бразилия за световното в Мексико през 1970 г. с шест победи от шест мача - Жоао Салданя, също беше журналист. Имам набелязани и лицензоносител, и треньор на вратарите, макар че тогава отбора ще го наричат “Арменската банда”.

НОВИ ВИЦОВЕ

Веднага след втория комплект от по два мача в световните квалификации в мрежата се появиха и нови каламбури по темата. Ето някои от тях:

***

Георги Иванов получил първата си шестица в живота - на изпита по турски. Но на испански има тройка и четворка.

***

Българският национален отбор щял да падне до място №100 в класацията на ФИФА. В бридж-белота се играе до 151, контрира веднага треньорът на националите Александър Димитров.

***

Защо Светльо Вуцов се разсърди на треньора Александър Димитров за мача с Турция? Не стига, че не го пусна титуляр, ами през цялото време се разхождаше пред резервната скамейка и му пречеше да гледа мача.

***

Българският национален отбор по футбол е напът да влезе в Книгата за рекорди “Гинес” като единствения отбор, който завършва световни квалификации с повече автоголове, отколкото голове. В момента съотношението е 2 към 1.

***

Освен от 11 съперници срещу Испания Светльо Вуцов трябваше да пази вратата на България и от 10 съотборници.

***

В парламента е внесено предложение преди мач на националния отбор на България да не се изпълнява химнът, а песента “Хубава си, моя горо” по текст на Любен Каравелов. Защото тези на терена вселяват в сърцата ни само скръб и жалост.

***

Когато чета какви заплати прибират футболистите, ми е тъжно, че не станах футболист. Когато гледам националите по телевизията, се радвам.

***

Преди националният отбор на България се класираше на световно първенство и го правеше след квалификации. Сега може само по съдебен ред.

***

Какво ще направи българският фен, ако националният ни отбор се класира за световното по футбол? Ще изключи плейстейшъна и ще си ляга.

***

Футболистите от националния са толкова великодушни, че са готови да си вкарат автогол, само и само да не ни лишат от интригата дали ще се класираме на световното.