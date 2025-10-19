ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел започна нова серия от удари в Газа

Пилотът Никола Цолов бил скъсан на листовки

Никола Цолов продължава и във Формула 2 с "Кампос". Снимка: Георги Кюрпанов

Вече от година има книжка и шофирам и по пътищата, не само по пистите, разказа младата ни звезда Никола Цолов - първият българин с победи във Формула 3, който от новия сезон ще кара във Формула 2.

Пилотът обаче призна в предаването "120 минути" по Би Ти Ви, че първият път го скъсали на листовки. Мислех, че ще е много лесно, затова не се бях подготвил добре, а и наистина тогава нямах много време, разказа младият ас. 

Всъщност на пътя е много по-опасно, отколкото на пистата, смята Цолов. Няма обезопасяване, няма каски, трябва да се кара внимателно, призова той. И най-вече - да се спазват правилата!

Няма абсолютно никакъв смисъл да си избиваш комплексите и да бързаш на пътя, награда там няма, казва още младият състезател.

305 км/ час беше максималната скорост във Формула 3, догодина във Формула 2 преминаваме към 335 км/ч, разказа Цолов. Нямам търпения да вдигна тази скорост, призна той.

