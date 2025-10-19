ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" пречупи 2:1 "Фиорентина" и отново е лидер ...

12-годишен подкупи журито на "България търси талант" с кекс, имитира Тодор Колев

12-годишният Боян Георгиев Кадър: Ютуб/България търси талант

12-годишният Боян Георгиев подкупи журито на "България търси талант" с кекс и им показа имитация на Тодор Колев. 

Момчето се качи на сцената с кутийка домашен сладкиш с вишни и веднага предложи на журито, което бе готово да гласува, след като опита кекса. 

Боян се представи като фен на Тодор Колев и изпя песента "Жена на всички времена", впечатлявайки журито и публиката. 

"Искам да стана актьор. Ако не стана актьор, ще стана готвач. Ако не стана готвач, ще стана доктор. Ако не стана доктор, ще стана... А! Аз много обичам автобуси - ще стана шофьор на автобус в градския транспорт!", каза 12-годишното момче.

Журито му даде четири пъти "да", а Николаос Цитиридис го описа като "едно от най-талантливите деца в сезона". 

12-годишният Боян Георгиев Кадър: Ютуб/България търси талант

