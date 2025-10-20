Соня Йончева и Пласидо Доминго идват в София за конкурса „Опералия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Соня Йончева и Пласидо Доминго отново идват в България. Днес започва престижният конкурс за изгряващи оперни звезди „Опералия", който ще се проведе за първи път у нас.

Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на оперната прима Соня Йончева, която печели конкурса преди точно 15 години – през 2010 в прочутата „Миланска скала", предава БТА.

„Инициирах провеждането на „Опералия" в България по две основни причини – да се подаде ръка на младото поколение артисти, както и да докажем, че като страна сме способни да домакинстваме културно събитие от възможно най-висок световен ранг", казва Соня Йончева.

„Не познавам друга страна в света като България, дала толкова много и толкова големи оперни изпълнители вече десетилетия наред. Аз съм пял с голяма част от тях и съм горд, че „Опералия" идва в родината им", допълва Пласидо Доминго.

Съорганизатор е Софийската филхармония – всички кръгове на конкурса ще се проведат в зала „България", а маестро Найден Тодоров ще дирижира финалния галаконцерт.

Легендата на световната опера Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 г., ще оглави престижното жури и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е специална, защото се честват 30 години от въвеждането на категорията, посветена на прословутия испански жанр. Има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

Предвиждат се четири кръга на надпреварата – четвъртфинал на 20 и 21 октомври, полуфинал на 23 октомври и финал на 26 октомври. Като членове на журито ще дойдат представители на оперни театри от Испания, Нидерландия, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, САЩ, Белгия. За тяхното внимание и признание ще се борят 32-ма участници от 17 държави на 5 континента.

Първа награда е по 30 000 долара, при мъжете и при жените, втора награда – по 20 000 долара, при мъжете и при жените, трета награда – по 10 000 долара, при мъжете и при жените.

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5 000 долара.

Освен Соня Йончева, Орлин Анастасов е единственият българин, печелил „Опералия". Това става през 1999 г. в Пуерто Рико.