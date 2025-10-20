ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските обувки с последен шев - след 5 години ...

Райна Кабаиванска поздрави участниците в започващия днес в София световен конкурс "Опералия"

Райна Кабаиванска СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Световноизвестната оперна певица Райна Кабаиванска поздрави България във връзка с първото домакинство на престижния международен конкурс за оперни певци „Опералия". В разпространено днес писмо, тя поздравява журито, участниците и своя дългогодишен колега Пласидо Доминго, по чиято идея конкурсът възниква преди около 20 години. 

„Конкурсът „Опералия" за първи път ще се проведе в България – моята родина. В София – където направих дебюта си на оперната сцена преди много години, а сега го правят мои ученици от целия свят", се казва в поздрава на Кабаиванска към всички участници, организатори и домакини.

Тя припомня, че за четвърт век Майсторският клас в Нов български университет, София се превърна в световен център за развитие на млади оперни певци. "Сега и Опералия идва в София. Много мои ученици и участници в Майсторския клас в НБУ се представиха достойно в този важен конкурс през годините. Пожелавам успех на всички млади певци тази година и мъдра работа на журито. Трудно е да оценяваш таланта. Трудно е да решаваш съдби. Успех на организаторите – моя дългогодишен сценичен партньор Пласидо Доминго и голямата българска оперна певица Соня Йончева, и на домакините от Софийската филхармония. На добър час!", пожелава Райна Кабаиванска. 

Конкурсът започва днес в зала "България", като първо всички участници ще минат през осминафиналите и четвърфиналите. Заключителният концерт и награждаването ще са в неделя. 

