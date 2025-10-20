Комичната опера „Дон Паскуале" от Гаетано Доницети на 29 октомври на сцената на Софийската опера и балет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не пропускайте една от най-популярните комични опери „Дон Паскуале" от Гаетано Доницети, която ще бъде представена на 29 октомври, сряда, от 19:00 в Софийска опера и балет.

Ролята на Норина ще изпълни Керълайн Подолак, полско-канадска певица с международна кариера, която публиката ни познава от гостуването ѝ в „Травиата".

В ролята на самия Дон Паскуале ще чуем известния бас Николай Петров, който изпълнява тази партията и на премиерата през 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера и балет.

Като Доктор Малатеста ще бъде Венцеслав Анастасов. Заедно с Николай Павлов представят забележително великолепните комични сцени създадени от Доницети.

В ролята на Ернесто се завръща Рейналдо Дроз, чиято кариера започна от сцената на Софийската опера.

Нотариус е Александър Георгиев.

Режисьор на спектакъла е Светозар Донев. Диригент – Жорж Димитров. Сценографията и костюмите са на Нела Стоянова. Диригент на хора е Виолета Димитрова.

Изящната музика на Доницети и сюжетът гениално пресъздават един добре познат и вечен житейски проблем – за любовта и перипетиите, през които преминава тя, особено когато става дума за богатство и наследници.

За първи път операта „Дон Паскуале" е изиграна на 4 януари 1843 г. в Париж и оттогава до днес се радва на огромен зрителски интерес.

Първата й постановка в България е през 1932 г. в Софийската опера.

„Дон Паскуале" е определяна от музикалната критика като една от най-ценните комични опери на Доницети. Творба, чиято музика композиторът създава само за 8 дни и чрез нея прави публиката съпричастна на емоциите, завладели душата на стария ерген Дон Паскуале, който иска да направи живота си по-добър като се ожени за млада жена. Но дали очакванията му ще се оправдаят?

„Никоя опера, композирана специално за Италианския театър, не е имала по-бурен успех. Четири или пет от сцените бяха повторени, бисове за певците, бисове за Маестрото – с една дума, от онези овации, които в Париж са запазени само за истински великите." – подобна рецензия е публикувана в Парижката преса веднага след премиерата през 1843 г.

Почитателите на оперното изкуство ще преживеят един истински музикален празник, завладени от динамиката на изобретателната драматургия и вдъхновената интерпретация на любимите артисти и музиканти на Софийската опера.