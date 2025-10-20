Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на гала събитие (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ким Кардашиян изглежда неузнаваема с телесна маска на лицето на гала вечерта на Музея на Академията, пише People.

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври. Създателката на марката SKIMS, на 44 години, се появи на събитието с телесна маска, която покриваше напълно лицето и косата ѝ – изненадваща промяна във визията ѝ.

Тя съчета маската с корсетна рокля без презрамки с падащи ръкави в същия телесен цвят, част от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture, и дълги телесни нокти в тон с облеклото.

Маската на Кардашиян бе допълнена с многослоен чокър, украсен с кристали, зелени скъпоценни камъни и висулки във формата на кръстове — също част от визията на Maison Margiela.

Тя публикува в Instagram Stories снимки, на които позира с впечатляващия тоалет, както и кадър от дефилето на Maison Margiela, където модел е носил оригиналната визия – като стилна препратка за нейните почитатели.

По-късно Кардашиян сподели и забавно видео, на което се шегува с визията си, докато екипът ѝ по грима прави последни корекции на маската по време на подготовката ѝ за събитието.

Марио, изглеждам ли добре? Гримът как е?", попита тя гримьора си Марио Дедиванович.

„Гримът ти е невероятен, да," пошегува се той в отговор.

„Добре ли е? Толкова работа, момчета," продължи Ким на шега. „Чувствам, че винаги това причинявам на Марио," добави тя със смях.

Мненията в социалните мрежи за визията ѝ бяха разделени.

„Хареса ми, че се е отдала напълно на идеята," написа един потребител в Instagram. „Това всъщност е интересно," добави друг. „Разбира се, това е следващо ниво на великолепие," коментира трети.

Други обаче не бяха толкова впечатлени. „Ким... признавам, че се е посветила изцяло на визията, но това не беше най-добрият ѝ избор," написа един коментатор. „Изглежда сякаш има хартиена торба на главата си," отбеляза друг.

Облеклото на Ким Кардашиян на тазгодишната гала напомни за визията ѝ от Met Gala 2021, когато тя също се появи с изцяло покрито тяло и лице — тогава в черно, като част от тоалет на Balenciaga.

Създателката на SKIMS никога не се е страхувала да експериментира с модата и често излиза извън зоната си на комфорт. През август тя избра още една дръзка визия от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture по време на наградите DVF в Италия. Тогава тя носеше сив гащеризон с наметало до пода и прилепнало боди, комбинирано с широки панталони.

По-рано тази седмица Кардашиян беше забелязана и на премиерата в Лос Анджелис на новия си юридически сериал на Райън Мърфи – All's Fair. Тя се появи в структурирана рокля Schiaparelli Couture с висока яка на врата, паднала талия и надиплена пола от колекцията пролет 2025. Визията беше завършена с прибрана коса на стегнат висок кок, руж в розови тонове и гланц за устни в нюанс на розово-нюд, съобщава Вести.бг.