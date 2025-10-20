Махнаха титлата на принц Андрю от официалния сайт на кралското семейство

Кралското семейство във Великобритания актуализира уебсайта си и премахна титлата на принц Андрю от него.

Това става дни, след като той официално се отказа от нея след сексуалния скандал с Джефри Епстийн, който отново бе разпален с откъси от новата книга на Вирджиния Джуфре.

В момента в сайта Андрю е посочен само като "принц Андрю", а преди това там пишеше херцог на Йорк, пише "Дейли мейл".

Бившата му съпруга Сара Фъргюсън също така промени името на профила си в социалните мрежи. Преди тя се подвизаваше с името „SarahTheDuchess", а сега вече е „sarahMFergie15".

Андрю се отказа от титлата си на 17 октомври, след като крал Чарлз III заплаши да го лиши официално от тях, ако самият той не се откаже. Решението беше подкрепено и от принц Уилям.

В изявлението си миналата седмица Андрю отново заяви, че отрича обвиненията, но въпреки това се отказа от титлите си. Той все пак остава принц, какъвто е по рождение.

"Реших, както винаги съм правил, да поставя дълга си към семейство и родина на първо място. Стоя зад решението си отпреди пет години да избягвам публични изяви", добави Андрю.

Според източници на "Дейли мейл" принц Уилям настоява и чичо му да напусне имението Royal Lodge в Уиндзор, където живее.

Поредният скандал в кралското семейство възникна, след като откъси от книгата на Джуфре започнаха да излизат преди официалната й премиера, която се очаква да бъде във вторник. Джуфре е една от жертвите на педофила Джефри Епстийн, която се самоуби през април тази година. Мемоарите й излизат посмъртно и в тях се очакват много скандални разкрития около Епстийн и други известни личности около него.

В откъс от книгата Джуфре разказва как принц Андрю считал, че сексът с нея е негово "рождено право", а по-късно дори изпратил свой бодигард да я разследва.

В книгата още се твърди, че Джефри Епстийн в продължение на години тайно подпомагал финансово херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън.