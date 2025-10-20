Да говорим за рака! Преживели го с близките си, Графа и Роби с обща песен за тежката битка

Да се научим да не избягваме темата за рака. Това казват Влади Ампов-Графа и Роби, които пуснаха обща нова песен, посветена на борбата с тежката болест. Във “Всеки от нас” те припомнят за свои близки, минали през битката.

“Загубих майка си от тази болест, а сега и баща ми продължава битката си с нея”, казва Графа.

“Цял живот боравя с думи, но когато ходех при мой близък приятел, който се бореше с рака, не знаех какво да кажа. И тогава осъзнах колко е важно да говорим за това дори когато думите ни липсват”, допълва Роби. Роби за първи път записа обща песен с Графа.

Клипът към песента им не включва актьори, а показва истинско семейство, което е минало през битката с рака. Главните участници са Рони, съпругът ѝ Митко и техният син Марк. Преди 6 г. Рони чува диагнозата “рак на гърдата” в четвърти стадий с разсейки. Минава през химио- и лъчетерапия, но не губи вяра. Днес тя е здрава, активна и щастлива, а участието ѝ във видеото на “Всеки от нас” е начин да даде кураж и сили на други, които минават по същия път. За Графа клипът е не просто артистичен проект, а лична история. “Когато режисьорът Йордан Жечев ми представи идеята за видеото, я приех веднага. Усетих, че чрез нея могат истински да се изразят любовта, болката, надеждата и нуждата да бъдем заедно, когато е трудно”, казва той.