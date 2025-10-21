Вместо с нова любов след “Ергенът” момичетата с нов нос

Първа бе Виктория Асенова, а в последния месец през процедурата минаха две нейни колежки - не се харесвали достатъчно

Вместо след “Ергенът” участничките да се похвалят с нова любов, те показват... нови носове. Само за последните десетина дни две от тях демонстрираха, че са се подложили на операция и са променили формата на носа си, а през пролетта това направи друга тяхна “колежка”.

Някои се решават на манипулацията по медицински причини, но повечето - защото не се харесват достатъчно.

“От години снимам само десния си профил. Не защото е “по-хубав”, а защото другият показваше нещо, което не можех да приема. Tака криех не само кривината на носа, но и несигурността в себе си. Години не дишах нормално, не харесвах носа си, години го отлагах. Не го направих, за да съм различна, а за да се почувствам цяла”, разказа Валерия Дакова, финалистка в третия сезон на “Ергенът”. Виктория си направи операцията на носа още през пролетта. Снимки: Инстаграм

Горе-долу по същото време, в което Валерия сподели публично за операцията си, на такава се подложи и Анна-Мария Граченова. Тя пък бе в четвъртия сезон на предаването по Би Ти Ви, а сега е сред участниците в “Traitors: Игра на предатели”.

“Имаше дни, в които не изглеждах в най-добрата си форма, но съм доволна, че предприех тази стъпка”, обясни Анна-Мария към снимките след промяната. Направила го, защото не харесвала носа си. И успокои приятелите си, че ринопластиката е почти безболезнена, ако я сравнява с уголемяването на бюста - операция, която направила преди изявите си на екрана. Анна-Мария обясни, че манипулацията не е болезнена. Снимки: Инстаграм

С нов нос от половин година е и Виктория Асенова. Още докато участваше в третия сезон на “Ергенът”, тя бе подложена на подигравки заради носа и зъбите си. И малко след края на риалитито се подложи на процедура за избелване на зъбите, а през март - и на ринопластика. Променения си вид показва и сега, докато участва в новия формат “Любов в рая”. Ферай също промени визията си - подложи се на уголемяване на бюста. Снимки: Инстаграм

Ферай, която се бореше за сърцето на Мартин Николов- Елвиса в миналия сезон, пък се подложи на процедура за уголемяване на бюста. След края на предаването тя решила да направи тази промяна, за да се чувства по-женствена и уверена в тялото си.