Столичната галерия „Абсент“ отбелязва 100-годишнината на художника Сава Цоновски

Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновски, който е сред най-известните български акварелисти, съобщават домакините. Откриването на изложбата е тази вечер, 21 октомври, пише БТА.

Експозицията може да бъде разгледана до 4 ноември. 

Сава Цоновски е роден през 1925 г. в село Ботево. През 1955 г. завършва Художествената академия при Илия Петров. Носител е на орден „Златен век“. Автор е на десетки изложби в страната и по света. Картините му, отличаващи се с изящен стил и виртуозно боравене с най-трудната техника - акварелната, радват поколения ценители.

