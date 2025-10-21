Нов тираж на "Историята на Татко Солт" от Лусинда Райли

В романите на Лусинда Райли нищо не е случайно – всеки детайл от историите е превърнат в увлекателен разказ, светкавично прелитащ през годините, за да „изтъче" платно, в което са втъкани красиви жени, необикновени съдби, жажда да се научи минало и да се живее в настоящето със знание кой кой е, а защо не и да се надникне в бъдещето.

Поредица „Седемте сестри" се превърна в световен феномен. Правата за филмирането й също вече са факт. А Книгоиздателска къща „Труд" е официалният издател на поредицата за България повече от 15 години.

Всяка от книгите следва историята на отделна сестра и всички са базирани донякъде на митологията около прочутото звездно съзвездие, изпъстрени са с анаграми и препратки към действителната митология. Историята започва в красив замък на брега на Женевското езеро – дома на сестрите Д'Аплиез. Мая, Али, Ася, Тиги, Кики и Електра се събират заедно, когато им съобщават, че любимият им баща, милиардерът, когото са познавали като Татко Солт, е починал. Той ги е осиновил от цял ​​свят и сега те намират пликове, които съдържат улики за тяхното минало, и набор от координати, гравирани върху армиларна сфера, показващи къде баща им ги е намерил.

Краят на поредицата е "Атлас" – историята на Татко Солт, енигматичния баща на сестрите, а неговият характер е видян през очите на скърбящите му дъщери едва след смъртта му. Кой е той? Защо осиновява своите момичета от различни краища на земята? Сагата „Седемте сестри" е история за човечеството: за любовта, семейството, радостта, загубата, страха и болката. И най-вече за единственият дар, който е по-важен от всеки друг и ни е запазил живи през цялото непоносимо страдание: надеждата.

За съжаление Лусинда Райли умира от рак през 2021 г. А книгата „Атлас. Историята на Татко Солт" завършва нейният син – Хари. Хари Уитакър прекарва първите няколко години от живота си в провинциалното западно крайбрежие на Ирландия. През 2019 г. Хари и Лусинда стават съавтори в поредицата за деца „Ангели пазители". Днес Хари живее в Йоркшир, Англия, с приятелката си и котка на име Тиги – както се казва и една от сестрите.

„Атлас. Историята на Татко Солт" – Лусинда Райли, Хари Уитакър

Стр. 720

Цена 27,00 лв.