Ерик Клептън с три концерта в Германия през май догодина

Прочутият китарист и певец Ерик Клептън ще изнесе три концерта в Германия през май следващата година, малко след като навърши 81-годишна възраст, съобщи ДПА.

Турнето започва от Манхайм на 13 май, следват Кьолн - на 15 май и Мюнхен -на 17 май. Клептън, който навършва 81 години на 30 март 2026 г., печели международна слава с песни като Tears in Heaven, Layla и Cocaine и е смятан за един от най-влиятелните китаристи в света.

Той е продал около 280 милиона албума и е въведен в Залата на славата на рокендрола три пъти – повече от всеки друг музикант, отбелязва ДПА. Клептън първо става известен с английската рок група „Ярдбърдс" в средата на 60-те години и затвърждава репутацията си на изключителен китарист с „Джон Мейол и Блусбрейкърс".

След това издава 22 студийни соло албума и има многобройни изпълнения на живо. Албумът MTV Unplugged от 1992 г. се смята за знаков и е най-продаваният албум на живо в историята на музиката, като от него са купени 26 милиона копия, припомня ДПА.

Музикантът не прави много политически изявления през кариерата си, но коментарите му по време на пандемията от КОВИД – 19 предизвикват раздразнение сред приятелите, колегите и семейството му, както самият Клептън признава. В песента Stand And Deliver той сравнява задължителната ваксинация с робство, отбелязва ДПА.

През 2013 г. Клептън е диагностициран с периферна невропатия, която предизвиква болки в крайниците. Това затруднява изпълненията му на китара, но той продължава да се представя пред публика, като през тази година направи европейско турне, припомня БТА.