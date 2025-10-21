В Сребровата къща, където е бонзай градината, постоянната експозиция от етнически стаи (арменска, еврейска и ромска) се допълни с нова стая – турска

На поне две посещения дневно се радва новооткритата бонзай градината в двора на Сребровата къща в Шумен. Атрактивната градина официално отвори врати на 9 октомври 2025 г., като се премести от друго място в града и вече е ангажимент на Община Шумен. За първите 10 дни е привлякла над 30 посетители, въпреки че вече е есенен период. През юли и август градината бе посетена от над 150 души, въпреки че тогава тя беше все още в период на подготовка за официалното откриване.

Градината се поддържа от Радко Колев – бонзай художникът, който е създател на градината преди години и продължава да се грижи за нея, след като Общината пое ангажимент за нейното функциониране. Колекцията включва над 300 умалени дървесни видове. Сред тях има такива по на 3-4 десетилетия, като има и вид на 48 години. Радко Колев е създал и десетки млади дръвчета, които тепърва ще се развиват. В колекцията има и плодни дръвчета, които дават плод, както и редки и екзотични видове.

В Сребровата къща, където е новият дом на бонзай градината, могат да бъдат посетени и други специфични за Шумен атракции. Съвсем скоро експозицията от етнически стаи, илюстриращи живота на различните етноси в общината - арменски, еврейски и ромски, бе обогатена и с турска стая. Тя е една от най-ефектно обзаведените и автентични етнически стаи в Сребровата къща. Всички детайли – от тъканите и мебелите до декоративните елементи - пресъздават духа на турския бит.

Данните на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ показват, че посещенията за периода януари-септември 2025 г. на Сребровата къща са 669 посетители, от които 90 са от чужденци. Те са с 41 % повече спрямо същия период на 2024 г. (397 посещения).

Двете нови атракции са резултат от месеци подготвителна работа на екипа на трите общински предприятия - „Туризъм, публични прояви и атракции“, „Строителство и благоустройство“ и „Паркове и обредна дейност“, съвместно с редица дарители, местни фирми и хотели, както и граждани, запознати с културата и традициите на турския етнос.

Работното време и на двата обекта е от понеделник до петък (8:30 ч. – 17:00 ч.) и в събота и неделя (9:00 ч. – 16:00 ч.).

Входната такса за бонзай градината e 5 лв. (2,56 EUR), като за деца, ученици и студенти до 26 г. е 1 лев, за пенсионери - 3 лв., като се предлагат и комбинирани билети.

Всички цени за обектите, стопанисвани от предприятието са публикувани на сайта visitshumen.bg, откъдето билетите се купуват онлайн.