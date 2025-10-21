Легендарната чанта на Джейн Бъркин отива на търг в Абу Даби

Чанта от серията „Бъркин“, притежавана от актрисата и певица Джейн Бъркин, може да достигне цена между 240 000 и 440 000 щатски долара на търг в Абу Даби, съобщи ДПА и БТА.

През месец юли първата чанта от серията на "Ермес", посветена на британката, беше продадена за 8,6 милиона евро (10 милиона щатски долара) - превръщайки се в най-ценния такъв аксесоар, продаван някога на търг.

Класическата чанта е проектирана специално за Бъркин, която почина през 2023 г. на 76-годишна възраст.

На търг на живо в Абу Даби на 5 декември чантата ще бъде продадена под името Le Birkin Voyageur - препратка към послание вътре в чантата, написано от самата актриса. Подарена на Бъркин от френската модна къща "Ермес" през 2003 г., тази черна чанта от серията „Бъркин“ е една от четирите, които актрисата е използвала, след като е продала оригиналната си „Бъркин“ за първи път през 1994 г., отбелязват от аукционната къща "Сотбис".

Le Birkin Voyageur е ежедневната чанта на Бъркин от 2003 до 2007 г., когато беше продадена на търг. Оттогава тя остава в частна колекция и като част от подготовката за търга през 2007 г. актрисата е оставила вътре бележка, написана със сребристо мастило. Морган Халими от "Сотбис" посочва: „Да представим не една, а две от личните "Ермес" на Джейн Бъркин за една година е историческо събитие. След рекордната продажба на оригиналния модел на „Бъркин“ през юли, този изключително рядък екземпляр предлага на колекционерите интимна връзка с жената, която е в основата на най-емблематичната чанта в света“.

Джейн Бъркин е родена във Великобритания през 1946 г. През 60-те години на миналия век живее във Франция, където става известна и с изявите си на музикалната сцена, и в киното. Нейният най-известен музикален хит е Je t'aime...moi non plus, който изпълнява със Серж Генсбур от 1969 г.