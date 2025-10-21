Писател от Добрич е предложен за носител на националната литературна награда „Йордан Йовков“

Галин Никифоров да е носител на националната литературна награда „Йордан Йовков" за 2025 година и проф. д.н. Иван Станков да е носител на отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство реши консултативната комисия, която разгледа постъпилите номинации Предстои Общинският съвет на Добрич да гласува предложението на комисията на заседанието на 28 октомври.

През 1970 година община град Добрич учредява националната литературна награда „Йордан Йовков" (НЛН). Тя се връчва на всеки пет години по повод годишнините от рождението на световноизвестния български белетрист. Наградата има за цел да стимулира авторите за създаване на високо художествена и философски осмислена белетристика, утвърждаваща хуманизма и високите нравствени и естетически ценности, характерни за Йовковото творчество. Носители на наградата през годините са Дико Фучеджиев (1970), Емилиян Станев (1975), Илия Волен (1980), Петър Славински (1985), Ивайло Петров (1990), Николай Хайтов (1995), Марко Семов (2000), Антон Дончев (2005), Георги Мишев (2015) и Деян Енев (2020). Съпътстващото наградата „Отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство" до момента са получили Симеон Султанов (1985), проф. д.ф.н. Иван Сарандев (2000), Йордан Дачев и Атанас Цонков (2005), проф. д.ф.н. Светлозар Игов (2010), д-р Кремена Митева (2015) и проф. д.ф.н. Милена Кирова (2020).

Тази година във връзка с честването на 145 години от рождението на Йордан Йовков и съгласно статута на НЛН в срок до 31 август в община град Добрич постъпиха 9 предложения за носител на НЛН и 3 – за отличието.

Галин Никифоров, който е роден в Добрич, е автор на сборник с новели и на осем романа, носител на престижни литературни награди, По новелата му „Нощта на мечтите" е създаден едноименен пълнометражен филм. Проф. д.н. Иван Станков е български литературовед, преводач и писател; преподавател по Българска литература във великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"; автор на монографията „Йовковото творчество" и на романа „Късна смърт", участник в националните научни конференции в Добрич за Йовков.