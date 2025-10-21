Израелският филм, заради който стана скандал, бе прожектиран пред пълна зала на "Синелибри"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки опитите за осуетяване на прожекцията, пълна зала посрещна израелския документален филм „Писмо до Давид". Миналата седмица имаше петиция до директора на фестивала с искане той да бъде спрян, а организаторите съобщиха за вандалски прояви пред залата.

Въпреки това филмът бе показан на фестивала "Синелибли" в присъствието на режисьора му Том Шовал.

След прожекцията Н.Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Държавата Израел в България, написа във Facebook:

„Както обещах по-рано тази седмица, „Писмо до Давид" бе показан в кино „Люмиер" пред пълна зала с участието на режисьора Том Шовал."

Посланик Сфари благодари на стотиците присъстващи, на фестивала CineLibri и на неговата директорка Жаклин Вагенщайн, като добави: „Никой глас на омразата никога няма да заглуши истината и човечността."

Филмът разказва трогателната история на близнаците Давид и Ейтан Кунио, разделени след като Давид и техният по-малък брат Ариел бяха отвлечени от терористи на Хамас на 7 октомври 2023 г. Ейтан разказва как се е спасил от отвличане в защитената стая, но терористите подпалили къщата, вратата и прозорците били залостени и той, жена му и двете му дъщерички си взели сбогом, мислейки, че ще умрат от задушаване. Той разказва още как се чувства виновен, когато семейството на отвлечения му близнак се стряска като го види, защото в първия момент го мисли за Давид. Филмът предизвика много емоции сред българската публика.

На прожекцията присъстваха представители на българското правителство, народни представители, общественици, дипломати, изтъкнати учени и културни дейци, членове на еврейската общност и много други.

В обръщението си към гостите посланик Йоси Леви Сфари припомни кървавата атака на 7 октомври:

„Това не беше просто нападение срещу Израел, а срещу самото човечество. Болката не е отшумяла – семействата на убитите, ранените, оцелелите и заложниците все още носят белезите на този ден.

Днес всички живи заложници са у дома. Изразяваме дълбоката си благодарност към правителството на България, което застана до Израел не само в най-тъмните ни моменти, но и в общите ни усилия за по-добро и мирно бъдеще."

Заместник-министърът на външните работи и национален координатор за борба с антисемитизма Мария Ангелиева потвърди, че България остава твърда в политиката си на нулева толерантност към антисемитизма и всички прояви на омраза към еврейската общност и Държавата Израел:

„За нас това е ясна червена линия и уверявам ви, че по този въпрос няма и не може да има промяна."